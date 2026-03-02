Petrolio a 100 dollari e l'ombra dello Stretto di Hormuz: gli effetti della crisi energetica sull'Italia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





L'assenza del greggio proveniente dall'Iran non è il problema principale per le industrie mondiali. Teheran esporta circa 1,6 milioni di barili al giorno e l'alleanza OPEC+, guidata da Arabia Saudita e Russia, ha già pianificato un aumento della produzione di 206 mila barili per il mese di aprile. Si tratta di un volume modesto se paragonato a un output globale di 42 milioni di barili, ma è un segnale di coordinamento tra i produttori del Golfo. Il vero rischio non riguarda quanto petrolio viene estratto, ma come questo riesce a raggiungere le raffinerie attraverso rotte sempre più fragili e insidiate da tensioni militari. I costi della logistica energetica stanno aumentando a causa delle sanzioni contro Mosca e dell'instabilità in Medio Oriente.

Lo Stretto di Hormuz è un imbuto geografico lungo 39 chilometri. In alcuni punti la rotta di navigazione si stringe fino a soli 3 chilometri. Attraverso questo corridoio transita un quinto del petrolio mondiale e oltre il 30% del gas naturale liquefatto destinato ai mercati internazionali.

I numeri della logistica descrivono una dipendenza strutturale:

- oltre l'80% dei flussi energetici che passano da qui è diretto verso l'Asia;

- l'Arabia Saudita muove quotidianamente 5,5 milioni di barili attraverso questo canale;

- le rotte alternative via terra gestite da Riad e Abu Dhabi hanno una capacità limitata a 2,6 milioni di barili;

- la minaccia di chiusura del transito è stata evocata da Teheran circa 20 volte dal 1979;

- l'Italia riceve dal Qatar circa il 45% del suo fabbisogno di gas via mare proprio tramite questa via.

La storia economica insegna che per ogni riduzione dell'1% nella disponibilità globale di greggio, i prezzi tendono a salire del 4%. Prima delle recenti operazioni militari condotte da USA e Israele, il Brent oscillava intorno ai 73 dollari, in deciso aumento rispetto ai valori di fine dicembre. Le previsioni indicano che un'interruzione prolungata della navigazione porterebbe il barile a cifre a tre zeri, una prospettiva condivisa da analisti di Barclays e Icis.



Il presidente statunitense Donald Trump ha mostrato sicurezza durante le recenti interviste: Non sono preoccupato per nulla. Faccio solo ciò che è giusto. Alla fine, funziona. Secondo il leader dei Stati Uniti, l'impatto reale sulle tasche dei cittadini americani potrebbe essere inferiore alle stime, ma ammette che un'escalation negativa cambierebbe drasticamente lo scenario.

Per l'Europa e in particolare per l'Italia, le conseguenze di una crisi prolungata sarebbero pesanti. Sebbene l'Unione Europea abbia diversificato le fonti di approvvigionamento guardando a Norvegia, Africa e USA, la dipendenza dal gas del Qatar rimane un punto debole. Un rincaro energetico alimenterebbe nuove pressioni inflazionistiche, colpendo i consumi e la fiducia degli investitori. Anche gli Stati Uniti, nonostante la loro posizione di primo produttore mondiale, subirebbero il contraccolpo psicologico e finanziario di uno shock dei prezzi.



Il settore tecnologico, già sensibile ai cambiamenti nei tassi di interesse e allo sviluppo dell'AI, potrebbe risentire di una nuova ondata di incertezza sui mercati finanziari globali. La fragilità del credito privato e l'instabilità geopolitica creano un mix pericoloso per la crescita economica dei prossimi mesi.

Articolo del 02/03/2026




