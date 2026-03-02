Lo stretto di Hormuz in fiamme e il rischio del prezzo del petrolio greggio a 100 dollari

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Con tre navi già danneggiate nelle acque del Golfo Persico, la prudenza supera la necessità di consegnare il carico. I costi delle assicurazioni di guerra sono saliti alle stelle e i tassi di noleggio per le grandi imbarcazioni erano già in forte aumento prima degli ultimi attacchi. La situazione potrebbe risolversi velocemente se le ostilità cessassero, ma le prospettive non inducono all'ottimismo. Il presidente degli Stati Uniti ha suggerito che le operazioni militari potrebbero proseguire per diverse settimane, o almeno fino al raggiungimento di obiettivi strategici non ancora del tutto chiariti.

Le incursioni aeree condotte dagli USA hanno colpito duramente il territorio dell'Iran, prendendo di mira non solo i sistemi di difesa e i centri di intelligence, ma anche caserme e depositi logistici. Nel frattempo, Israele ha lanciato una nuova offensiva su Teheran, scatenando la risposta immediata dei reparti missilistici iraniani dopo l'uccisione del leader supremo Ali Khamenei.

Questo clima di guerra aperta sta influenzando pesantemente i mercati finanziari globali:

- il valore del Brent è balzato di quasi il 6% stabilizzandosi intorno ai 77 dollari;

- il prezzo ha toccato punte di 82 dollari durante le fasi più concitate delle contrattazioni;

- i guadagni dall'inizio dell'anno superano ormai il 26%;

- la soglia psicologica dei 100 dollari al barile appare sempre più vicina;

- l'incremento della produzione deciso da OPEC+, pari a 206.000 barili al giorno, copre appena lo 0,2% della domanda mondiale.

Una crescita così rapida e persistente del prezzo del petrolio greggio agisce come una tassa occulta su imprese e famiglie, minacciando di riaccendere una spirale inflattiva che sembrava sotto controllo. Gli investitori seguono con estrema cautela l'andamento dei titoli di stato americani: i rendimenti dei Treasury a dieci anni hanno mostrato una forte volatilità, scendendo prima ai minimi di undici mesi per poi risalire bruscamente. Questo scenario suggerisce che le banche centrali, a partire dalla FED, potrebbero essere meno propense a tagli aggressivi dei tassi di interesse nel breve periodo.





Sul fronte valutario la reazione è stata più contenuta. Il dollaro ha guadagnato terreno rispetto a euro e yen, pur cedendo leggermente nei confronti del franco svizzero. La corona norvegese, solitamente legata ai destini dell'energia, non ha ancora beneficiato del balzo del greggio nelle piazze asiatiche. Le borse in Asia hanno chiuso la sessione in territorio negativo, con pesanti perdite per il settore bancario e quello dei trasporti aerei. Anche i contratti futures in Europa e a Wall Street riflettono una profonda incertezza, nonostante un timido recupero dai minimi della mattinata.

Molti carichi sono diretti verso la Cina, che resta il principale acquirente del greggio proveniente dall'Iran. Se il passaggio dovesse restare compromesso a lungo, le ripercussioni sulla produzione industriale asiatica sarebbero inevitabili. Al momento la priorità resta il monitoraggio costante dei movimenti navali: la stabilità economica globale dipende ora dalla capacità di queste rotte di restare aperte nonostante il conflitto.



Il prezzo del petrolio greggio rimane la variabile impazzita di un'equazione geopolitica che coinvolge le principali potenze mondiali e mette a rischio la ripresa economica post-pandemica.

La fragilità della catena di approvvigionamento energetico è emersa con tutta la sua forza: l'impatto sui mercati finanziari globali non riguarda solo le quotazioni energetiche, ma tocca ogni aspetto del commercio internazionale, dall'eCommerce alla distribuzione pesante. In un mondo interconnesso, un incendio nello Stretto di Hormuz finisce per bruciare valore in ogni angolo del globo.

Articolo del 02/03/2026




