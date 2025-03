L'Intelligenza artificiale sta cambiando le aziende italiane: ecco i dati sugli investimenti e l'impatto sul lavoro

IKN Italy, in collaborazione con Casaleggio Associati e con il supporto di Nomios, ha condotto uno studio approfondito sul TCO dell'AI, con l'obiettivo di fornire alle aziende gli strumenti per allocare il budget in modo strategico. I risultati completi saranno presentati in anteprima durante GOBEYOND, un evento dedicato all'ecosistema IT italiano, in programma a Milano il 4 marzo. In preparazione all'evento, sono stati anticipati alcuni dati chiave, tra cui l'andamento degli investimenti in AI in Italia rispetto alla media globale e le proiezioni sull'impatto di questa tecnologia sul capitale umano aziendale.

A livello internazionale, gli investimenti in AI sono cresciuti del 30% tra il 2023 e il 2024, con previsioni di un ulteriore aumento del 60% tra il 2024 e il 2027. Ma come si posiziona l'Italia in questo scenario? Nel nostro paese, il 17% delle aziende prevede di investire oltre 25 milioni di dollari nell'anno in corso, un dato inferiore alla media mondiale del 31%.

L'indagine si concentra anche sull'impatto dell'AI sulle attività lavorative:

- L'8% degli intervistati prevede un aumento della forza lavoro;

- Il 17% ritiene che sarà necessaria una riqualificazione del personale, con l'assegnazione di nuovi compiti;

- Il 68% non prevede cambiamenti significativi;

- Il 7% teme una riduzione dei posti di lavoro a causa dell'automazione (Fonte: BCG, worldwide, 2025).

Durante GOBEYOND, saranno presentati ulteriori risultati dell'analisi, che spaziano dall'aumento della produttività al focus sul settore Life Science, dai rischi connessi all'AI ai costi dei diversi approcci di implementazione, fino ai KPI per misurare il ROI (Return on Investment) dei progetti AI. L'obiettivo è fornire una panoramica completa, partendo dall'analisi dei costi iniziali fino a quelli di ottimizzazione a lungo termine, includendo anche i costi di gestione e manutenzione.

La quinta edizione dell'evento inizierà con il CIO HUB, una sessione riservata ai leader del settore IT, in cui si discuterà dell'evoluzione del ruolo del Chief Information Officer nell'era dell'AI. Sarà inoltre l'occasione per presentare i risultati del sondaggio "*Misura la tua maturità aziendale per il nuovo modello operativo dell'AI*", condotto tra settembre e novembre 2024 da KPMG e IKN Italy. Tra i temi chiave dell'indagine: i criteri per identificare il leader dell'AI, le competenze fondamentali, la necessità di introdurre una nuova figura professionale come il Chief AI Officer, o di puntare all'evoluzione del ruolo del CIO, e in tal caso, quali lacune colmare.

Numerosi top manager internazionali e nazionali interverranno come relatori, tra cui:

- Pegah Moshir Pour, autrice di "*La Notte Sopra Teheran*" e attivista per i diritti umani e l'etica digitale;

- Massimiliano Ferrazzi, CIO ¦ CDIO ¦ Digital Strategist ¦ Keynote Speaker & Author Pierre Fabre ¦ España;

- Ivana Bartoletti, co-fondatrice di Women Leading in AI Network ¦ UK;

- Damiano Marabelli, CIO Rodenstock;

- Lucia Chierchia, Market Ambassador & Chief of Open Innovation Ecosystems GELLIFY;

- Nicolò Chiaramonte, Head of CRM IT Bata Group;

- Debora Guma, Global CIO De’ Longhi Group.



L'edizione 2025 vedrà anche la prima edizione dei GoBeyond Award, un riconoscimento volto a celebrare i successi e valorizzare le eccellenze del settore IT. Questo premio riflette l'impegno del mercato nel promuovere l'innovazione attraverso la sostenibilità, l'AI e l'inclusione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei processi e aumentare la competitività. La giuria, composta da esperti del settore, premierà le seguenti cinque categorie: Miglior Progetto di IT Sostenibile, Miglior Progetto di AI, Miglior Start Up dell'Anno, Miglior Prodotto o Servizio Cloud, Miglior Progetto di Diversità e Inclusione nell'IT. GOBEYOND si svolgerà in concomitanza con gli eventi Security4Business e Trusted & Digital Identity.