Bancomat cambia le regole: da luglio 25 nuove commissioni in arrivo per gli esercenti

Questa novità è una conseguenza diretta dell'ingresso del fondo FSI nel capitale di Bancomat.

Infatti, FSI rappresenta il primo azionista della Società con una partecipazione nel capitale del 42,9% e, unitamente alle banche sottoscrittrici del patto parasociale (Intesa Sanpaolo, Iccrea Banca, Banco BPM e BPER), del 74,7%.

FSI ha promosso la modernizzazione e l'espansione del circuito, anche all'estero.

Con questo cambiamento, Bancomat si è trasformata in un'impresa, aprendosi a nuove soluzioni digitali e servizi derivanti da accordi commerciali con Apple Pay e Amazon. Attualmente, le commissioni applicate da Bancomat incidono per lo 0,2%-0,3% sul costo della transazione per l'esercente, contro lo 0,7% medio dei circuiti di debito e l'1,2% medio dei circuiti internazionali.

Resta da vedere se l'incremento delle tariffe sarà assorbito dagli intermediari o se graverà sugli esercenti, con possibili ripercussioni sui prezzi per i consumatori. "Stiamo lavorando per offrire un servizio sempre più efficiente e competitivo", ha dichiarato un portavoce di Bancomat. Bancomat è il circuito più utilizzato in Italia, con 29,1 milioni di carte che effettuano 390 milioni di pagamenti e 66 milioni di prelievi.

Le carte di debito sono le più diffuse e rappresentano il 58% delle transazioni con carta, con un transato annuo di 250 miliardi di euro.

In sintesi, le prime cinque posizioni dei circuiti più usati sono: - Bancomat: 58%; - Visa: dato non disponibile; - Mastercard: dato non disponibile; - Apple Pay: dato non disponibile; - Amazon Pay: dato non disponibile. Il nuovo sistema di commissioni di Bancomat rappresenta un cambiamento significativo per il mercato dei pagamenti in Italia.

Sarà interessante osservare come gli intermediari, i commercianti e i consumatori si adatteranno a queste nuove condizioni.

