Attesa per la decisione della BCE sui tassi di interesse: possibile taglio in arrivo

In Italia, invece, è rimasta stabile all'1,7%. La Spagna ha visto un aumento inatteso al 2,9%, mentre la Germania ha mantenuto un tasso del 2,8%.

Questi dati, considerati nel loro insieme, indicano che l'inflazione nelle quattro principali economie dell'area euro, che rappresentano circa i tre quarti del totale, è scesa dall'1,7% all'1,5% a febbraio. Di conseguenza, è molto probabile che l'inflazione nell'intera Eurozona abbia subito una decelerazione, passando dal 2,5% di gennaio al 2,2-2,3%. Il mercato finanziario sembra già scontare quasi completamente un taglio dei tassi da parte della BCE dello 0,25%, portando il tasso sui depositi bancari al 2,5%. Questo previsto taglio dei tassi non è motivato unicamente dall'andamento dell'inflazione. Dai verbali dell'ultima riunione di gennaio, emerge chiaramente che la BCE prevede una revisione al ribasso delle stime di crescita del Pil per l'area euro.

Questa revisione è attribuibile a un possibile indebolimento della domanda estera, causato dalle politiche commerciali protezionistiche degli Stati Uniti (USA). "I rischi sono al ribasso", si legge nel documento, evidenziando la preoccupazione per la tenuta dell'economia. A seguito di queste stime, lo spread tra i BTp e i Bund a 10 anni ha subito una leggera contrazione, scendendo sotto i 107 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è sceso fino al 3,45%, toccando i minimi dal 10 febbraio. Permangono, tuttavia, diverse incertezze per i mesi a venire, in particolare in vista del consiglio di metà aprile. All'inizio di febbraio, il prezzo del gas naturale in Europa aveva raggiunto i massimi degli ultimi due anni, superando i 58 dollari per Mega-wattora. Nonostante una successiva flessione, il prezzo si è attestato intorno ai 45 euro alla fine del mese, quasi il doppio rispetto ai 25 euro di un anno fa.

Anche il prezzo del petrolio ha subito un calo sui mercati internazionali, con il Brent che si è attestato a 72-73 dollari al barile, dopo aver toccato un picco di 82 dollari a metà gennaio. In Italia, l'inflazione ha raggiunto i massimi da settembre 2023, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia regolamentata, che hanno registrato un incremento del +31,5% su base annua, rispetto al +27,5% di gennaio. Un processo di disinflazione stabile nel nostro paese, così come nel resto d'Europa, dipenderà in larga misura dalla diminuzione dei prezzi dell'energia, che a sua volta è fortemente influenzata dal contesto geopolitico internazionale. Non a caso, il governo Meloni ha dovuto varare un nuovo decreto contro il caro bollette, stanziando 3 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi destinati a sostenere le famiglie e 1,4 miliardi le imprese.



Il taglio dei tassi da parte della BCE potrebbe contribuire a sostenere la ripresa economica nell'Eurozona, aumentando l'offerta di credito a basso costo per le imprese e le famiglie. Questo stimolo, tuttavia, rischia di essere vanificato dalle incertezze che gravano sull'economia continentale, come le tensioni commerciali con gli USA, la guerra in Ucraina, il rallentamento dell'economia cinese e la stagnazione del Pil tedesco.