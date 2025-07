Valeo Foods e Melegatti: la tradizione dolciaria italiana vola sui mercati globali

Fondata nel 1894, la casa madre del celebre pandoro diventa un tassello prezioso nel già vasto mosaico di Valeo Foods, che vanta un portafoglio di oltre 90 marchi internazionali e un giro d'affari superiore a 1,8 miliardi di euro. L'ingresso di Melegatti permette al colosso di Dublino di rafforzare ulteriormente la propria presenza in un settore dove qualità, autenticità e tradizione sono elementi imprescindibili.

Non si tratta soltanto di una questione di numeri. L'obiettivo dichiarato è valorizzare la storica azienda veronese, mantenendo intatta la sua anima artigianale, ma potenziando in modo significativo la capacità produttiva. Questo è fondamentale per rispondere a una domanda internazionale in costante crescita. Da una parte, Valeo Foods punta a portare il pandoro e gli altri prodotti iconici della pasticceria italiana sui mercati di tutto il mondo. D'altra parte, garantisce che la qualità e l'autenticità che hanno reso grande Melegatti rimarranno al centro del progetto industriale. Una promessa ribadita sia dal CEO Ronald Kers sia dal presidente Roberto Spezzapria, che vede in questa alleanza un'opportunità tangibile di crescita e di apertura verso nuovi orizzonti commerciali.





Il mercato dolciario italiano si conferma dunque un asset strategico per chi desidera competere su scala globale. Non è un caso che questa acquisizione segua di poche settimane quella di Dal Colle, un'altra realtà storica del settore. Questo dimostra una strategia di consolidamento ben precisa da parte di importanti attori. I termini economici dell'operazione rimangono riservati. Il messaggio è però molto chiaro: l'Italia, con i suoi marchi e le sue specialità uniche, resta al centro dell'attenzione dei grandi operatori internazionali, decisi a investire sul patrimonio gastronomico del nostro Paese per conquistarne il gusto e l'immaginario collettivo.