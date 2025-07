Mercato del lavoro italiano: a maggio 2025 occupazione e disoccupazione in crescita

Anche la fascia d'età degli ultra cinquantenni ha contribuito a questa crescita, manifestando una resilienza e una presenza sempre più forte nel panorama occupazionale. Ciononostante, si è registrata una contrazione tra i dipendenti a termine e in altre classi d'età, un aspetto da monitorare con attenzione per comprendere le dinamiche contrattuali. Il tasso di occupazione è salito, attestandosi al 62,9%, con un aumento di 0,2 punti percentuali. Questa crescita complessiva suggerisce un mercato del lavoro che, pur con alcune aree di attenzione, mostra una capacità di generare nuove opportunità. Contemporaneamente, si è assistito a un aumento delle persone in cerca di lavoro, che sono cresciute del 7,1%, ovvero 113mila unità.

Questo incremento ha riguardato sia uomini che donne ed è stato diffuso in tutte le classi d'età, indicando una maggiore propensione a cercare attivamente un impiego. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione ha registrato un rialzo al 6,5% (+0,4 punti), mentre il tasso di disoccupazione giovanile ha toccato il 21,6%, con un aumento di 1,7 punti.



Un elemento significativo di questo scenario è la forte diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, che si sono ridotti dell'1,4%, pari a 172mila unità.

Questa flessione ha interessato entrambi i generi e tutte le fasce d'età, portando il tasso di inattività a scendere al 32,6% (-0,5 punti). Si evidenzia una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, sia nella ricerca attiva che nell'ottenimento di un impiego. Confrontando il trimestre marzo-maggio 2025 con il periodo precedente, dicembre 2024-febbraio 2025, si nota un incremento di 93mila occupati, pari allo 0,4%. Questo consolidamento trimestrale dell'occupazione è un segnale di stabilità e di progressiva ripresa. Nel medesimo confronto trimestrale, si riscontra una crescita delle persone in cerca di lavoro (+0,8%, pari a +13mila unità) e una diminuzione degli inattivi nella fascia 15-64 anni (-0,8%, pari a -94mila unità). Questi dati trimestrali rafforzano l'immagine di un mercato del lavoro in evoluzione, con una maggiore spinta alla partecipazione attiva. A maggio 2025, il numero complessivo di occupati ha superato quello di maggio 2024 dell'1,7%, per un totale di 408mila unità aggiuntive.





Questa robusta crescita annuale ha interessato in modo equilibrato uomini e donne, con aumenti significativi tra i 25-34enni e gli ultra cinquantenni. Viceversa, si è registrata una flessione tra i 15-24enni e i 35-49enni, una tendenza che suggerisce una ridefinizione delle fasce d'età più attive nel collocamento. In questo arco di un anno, il tasso di occupazione è cresciuto di 0,8 punti percentuali, un miglioramento tangibile della situazione occupazionale nazionale. Rispetto a maggio 2024, il numero di persone in cerca di lavoro ha mostrato un incremento dello 0,9%, pari a 15mila unità, mentre gli inattivi tra i 15 e i 64 anni hanno subito una contrazione notevole del 2,6%, ovvero 320mila persone in meno. Il numero di occupati a maggio 2025 si attesta a 24 milioni 301mila, una cifra significativa che riflette una chiara espansione rispetto al mese precedente. Tra questi, i dipendenti permanenti contano 16 milioni 420mila unità e gli autonomi 5 milioni 223mila.

Però, i dipendenti a termine si sono ridotti a 2 milioni 659mila.



Se guardiamo all'evoluzione annuale, l'occupazione ha registrato un aumento di 408mila occupati rispetto a maggio 2024. Questo incremento è il risultato di diverse dinamiche:

- un aumento di 388mila dipendenti permanenti;

- un aumento di 175mila autonomi;

- un calo di 155mila dipendenti a termine. Su base mensile, sia il tasso di occupazione che quello di disoccupazione sono saliti, raggiungendo rispettivamente il 62,9% e il 6,5%. Il tasso di inattività, invece, è diminuito, stabilizzandosi al 32,6%.