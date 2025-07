Il rialzo delle adesioni all'offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio - BPER Banca

Il conto alla rovescia prosegue, con la scadenza fissata per l'11 luglio 2025. Per chi desidera partecipare, è fondamentale agire per tempo.

Borsa Italiana ha rilasciato un monito essenziale agli investitori: le azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio acquistate sul mercato nelle ultime fasi dell'offerta, precisamente il 10 e l'11 luglio 2025, non potranno essere accettate per l'adesione all'OPS. Questo dettaglio è cruciale per evitare spiacevoli sorprese e gestire al meglio le proprie mosse sul mercato.