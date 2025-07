Il peso dell'AI spinge Microsoft a tagliare altri 9.000 posti di lavoro



Il colosso tecnologico Microsoft ha annunciato un nuovo, significativo ciclo di licenziamenti, che interesserà quasi il quattro per cento della sua forza lavoro globale. Questa mossa arriva mentre l'azienda cerca di bilanciare i costi vertiginosi legati ai suoi massicci investimenti nell'AI. Si tratta di un passo ulteriore in un percorso di riduzione del personale già avviato, che aveva visto un primo taglio di circa 6.000 dipendenti lo scorso maggio.

La decisione riflette la pressione crescente sui margini di profitto, un effetto diretto delle immense risorse dedicate alla costruzione di un'infrastruttura di intelligenza artificiale all'avanguardia. Nonostante l'impegno dichiarato di circa 80 miliardi di dollari in spese in conto capitale per l'anno fiscale 2025, i costi per scalare le capacità dell'AI stanno avendo un impatto tangibile.