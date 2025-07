Disoccupazione in eurozona: a maggio per l'Eurostat sale al 6,3%

Le stime di Eurostat indicano che a maggio 2025 i disoccupati nell'intera UE fossero circa 13,052 milioni. La parte del leone, con 10,830 milioni, appartiene all'eurozona. La variazione mensile, confrontando maggio con aprile 2025, mostra un aumento: 48 mila persone in più senza lavoro nell'UE e 54 mila in più specificamente nell'area della moneta unica. La prospettiva annuale, invece, offre un quadro differente. Rispetto a maggio 2024, il numero di disoccupati è diminuito di 23 mila unità nell'UE e di ben 168 mila nell'eurozona.

Uno sguardo particolare va alla disoccupazione tra i più giovani, coloro che hanno meno di 25 anni. A maggio 2025, si contavano 2,864 milioni di disoccupati in questa fascia d'età nell'UE, di cui 2,281 milioni residenti nell'eurozona. I tassi specifici per questa categoria mostrano un quadro complesso:

- Nell'UE, il tasso di disoccupazione giovanile era del 14,8% a maggio 2025; era del 14,7% ad aprile 2025;

- Nell'eurozona, il tasso era del 14,4% a maggio 2025; era del 14,3% nel mese precedente.





La variazione mensile nella disoccupazione giovanile evidenzia un incremento di 9 mila unità nell'UE e di 13 mila nell'eurozona. Comunque, il confronto annuale offre un'immagine mista: rispetto a maggio 2024, c'è stato un aumento di 3 mila giovani disoccupati nell'UE nel complesso, ma un calo di 36 mila unità specificamente nell'area dell'euro.

I dati differiscono anche analizzando la disoccupazione per genere.

- Nell'UE, a maggio 2025 il tasso per le donne si è attestato al 6,1%, rimanendo invariato rispetto ad aprile; quello per gli uomini era del 5,7%, anch'esso stabile nel periodo;

- Nell'eurozona, la disoccupazione femminile era del 6,5%, senza variazioni rispetto al mese precedente; per gli uomini, il tasso era del 6,1%, in aumento dal 6,0% di aprile 2025.

Queste cifre forniscono uno spaccato dettagliato delle dinamiche nel mercato del lavoro all'interno del blocco europeo.