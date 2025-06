HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a maggio terzo mese di crescita ma ancora sotto soglia 50

Questo valore, in crescita rispetto al 49.0 di aprile, pur restando leggermente al di sotto della soglia critica di 50.0 che separa l'espansione dalla contrazione, indica una decisa attenuazione del calo.

È il punto più alto toccato dall'agosto 2022, suggerendo un avvicinamento alla stabilizzazione. Parallelamente, anche la domanda di beni dell'Eurozona mostra segnali di risveglio. Dopo un lungo periodo di flessione, le richieste si sono stabilizzate a metà del secondo trimestre, un netto miglioramento rispetto al calo generalizzato osservato negli ultimi tre anni. Persino le vendite all'estero, comprese quelle tra i Paesi membri, si stanno avvicinando alla stabilità, con un indice che ha raggiunto un massimo da 38 mesi e si è posizionato appena sotto il livello neutrale di 50.0.

Guardando ai singoli paesi, il quadro è variegato, ma con alcune note positive:

- La Grecia si è distinta come la più performante a maggio; la Spagna ha registrato una nuova fase di espansione dopo mesi difficili; la situazione in Francia è quasi di stabilità, con l'indice ai massimi da 28 mesi; la Germania, pur in fondo alla classifica, ha mostrato il deterioramento più debole degli ultimi tre anni.

Altre nazioni monitorate hanno evidenziato lievi cali.

Le aziende, pur cautamente, stanno riducendo l'intensità dei tagli.

L'occupazione nel settore manifatturiero, pur diminuendo da due anni, ha visto a maggio il calo più contenuto da settembre 2023.

Anche gli acquisti di materie prime e componenti si sono ridotti al ritmo più lento dall'inizio del periodo di declino, quasi tre anni fa.

Questo si riflette sulle scorte: quelle di acquisti sono al livello più basso da aprile 2023, mentre le giacenze di prodotti finiti sono scese al tasso più debole degli ultimi sette mesi.

La riduzione del lavoro inevaso è rallentata, il tasso più debole da giugno 2022, segno che le aziende hanno meno pressione a smaltire ordini pregressi.

Un segnale importante arriva dai costi di produzione. Questi sono scesi per il secondo mese consecutivo a maggio, con un tasso di contrazione che è stato il più rapido degli ultimi 14 mesi.

Sembra che le aziende abbiano iniziato a riversare questi risparmi sui clienti, dato che i prezzi di vendita sono stati scontati per la prima volta da febbraio.

Guardando al futuro, l'ottimismo nel settore è in chiara ripresa. I dati dell'indagine di maggio mostrano che la fiducia delle imprese manifatturiere dell'Eurozona è salita al livello più alto da febbraio 2022. Questo segnale di speranza è notevolmente superiore alla media di lungo termine, suggerendo aspettative più positive per i mesi a venire.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, "Continua ancora la tendenza al rialzo del PMI principale, indicando il proseguirsi della ripresa. Ciò è supportato dall'aumento della produzione osservato da marzo. Il dato che è particolarmente incoraggiante è l’incremento della produzione in tutte e quattro le principali economie dell'eurozona, che evidenzia quanto davvero sia diffusa tale ripresa.



Con il terzo aumento mensile consecutivo della produzione, la tendenza storica suggerisce che c'è una probabilità del 72% di osservare nel prossimo mese un nuovo aumento. Naturalmente, un grande rischio all'orizzonte, che potrebbe offuscare tali prospettive, è la possibilità che gli Stati Uniti aumentino significativamente i dazi sulle importazioni dell'UE. Le aziende sono tuttavia notevolmente più ottimiste rispetto al mese scorso riguardo a un aumento della produzione nei prossimi dodici mesi, il che dimostra una certa resilienza, anche di fronte a potenziali mosse protezionistiche dall'altra parte dell'Atlantico. A maggio le economie trainanti dell’Europa sembrerebbero funzionare in sincronia. La produzione è aumentata in Germania, Francia, Italia e Spagna, suggerendo che dei fattori in comune stanno guidando la ripresa. Tra questi ci sono i dazi statunitensi, che probabilmente hanno spinto gli acquirenti statunitensi a effettuare ordini in anticipo.



Detto questo, la Francia non ha beneficiato di questa tendenza tanto quanto le altre nazioni. Nel frattempo, i tassi di interesse più bassi e il calo della quotazione del petrolio e del gas stanno dando un po' di respiro all'intero settore. Guardando al futuro, si prevede che le aziende tedesche supereranno le loro controparti europee, grazie in gran parte alle politiche fiscali espansive del nuovo governo. La BCE sta notando qualche stimolo positivo per i tagli dei tassi di interesse previsti. Dopo due mesi di crescita, il settore industriale ha ricominciato a tagliare i prezzi di vendita, fornendo quindi alla banca centrale un po' di tempo in più nel procedere con i tagli dei tassi di interesse. I minori prezzi dell'energia, che hanno contribuito a ridurre i costi dei fattori produttivi, sono probabilmente il principale motore di questo cambiamento".

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di maggio

- Grecia: 53.2 (valore invariato);

- Spagna: 50.5 (massimo in 4 mesi);

- Francia: 49.8 (flash 49.5 e massimo in 28 mesi);

- Italia: 49.2 (minimo in 2 mesi);

- Paesi Bassi: 49.0 (minimo in 4 mesi);

- Austria: 48.4 (massimo in 32 mesi);

- Germania: 48.3 (flash 48.8 e minimo in 2 mesi).