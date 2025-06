Certificazione dei consensi: come brandsup e SP TECH rendono la privacy verificabile

Una menzione d’onore è stata assegnata a Milano per il progetto “Certificazione dei Consensi”. Questa soluzione, ideata e sviluppata in sinergia da BrandsUp, agenzia specializzata in comunicazione, e SP TECH, una società italiana che opera nel settore del legal-tech e protegge la proprietà intellettuale online, è nata all'interno dello Studio Previti. Il riconoscimento è arrivato durante l'incontro intitolato “La trasformazione digitale nelle PMI: sfide di oggi, opportunità per domani”.