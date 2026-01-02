La spinta dell'AI sui mercati asiatici svela le opportunità di investimenti tecnologici Asia



L'Hang Seng di Hong Kong, in particolare, ha registrato un balzo del 2,2%, un risultato eccellente sostenuto da un forte rally dei titoli tecnologici. Il gigante dell’eCommerce, Alibaba, ha visto le sue azioni salire del 3,2%. Ancora più impressionante è stata la performance di Baidu, la società di motori di ricerca, che è balzata del 7,5% dopo aver reso pubblica l'intenzione di scorporare la sua divisione di chip per l'AI, Kunlunxin. Questa divisione mira a quotare le proprie azioni a Hong Kong all’inizio del 2027, un segnale evidente delle aspettative di crescita a lungo termine in questo comparto. Attualmente, le piazze di Tokyo, Shanghai, Thailandia e Nuova Zelanda rimangono chiuse per festività.

Nel frattempo, le Borse europee manifestano un approccio decisamente più incerto in questa prima seduta. Gli investitori attendono i dati che misurano la salute del manifatturiero. Nel corso della giornata è prevista infatti la pubblicazione dei dati PMI, gli indici dei responsabili degli acquisti, per l'Unione Europea, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e l'Italia.



Questi indicatori sono cruciali per affinare le previsioni Borse europee PMI. A Milano, l'indice FTSE MIB si muove in territorio cauto, pur registrando alcune note positive. Tra queste spiccano gli scatti di Saipem e Banca Mps, anche se il sentiment generale rimane improntato alla prudenza.

Oltreoceano, negli Stati Uniti, le azioni avevano chiuso il 2025 in calo su tutti e tre i principali indici, nonostante avessero comunque portato a termine un terzo anno consecutivo da record. Questa performance si è realizzata in un contesto difficile, caratterizzato dall'incertezza generata dai dazi imposti dal presidente Donald Trump e dalle forti pressioni esercitate sulla Federal Reserve per una drastica riduzione dei tassi di interesse. Proprio sul fronte delle politiche commerciali si è registrato un significativo passo indietro.

Gli Stati Uniti hanno ritirato le tariffe precedentemente imposte ai produttori di pasta italiani.

Le mosse commerciali riguardanti le tariffe commerciali USA Italia sono state diverse:

- Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti aveva annunciato l'intenzione di imporre dazi antidumping del 92% sui principali esportatori italiani di pasta già a gennaio;

- Il presidente Trump ha inoltre deciso di posticipare di un anno l'aumento delle tariffe sui mobili, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio.



Questo allentamento delle tensioni commerciali è una notizia positiva per le aziende italiane che operano nell'export.

Il biglietto verde, nel 2025, aveva registrato la peggiore performance rispetto al paniere delle principali valute in quasi un decennio. Attualmente, sul valutario, il cambio Euro/Dollaro si mantiene poco mosso, attestandosi intorno a quota 1,17. Dopo i recenti realizzi, i metalli preziosi mostrano un rimbalzo. L'oro è scambiato sopra i 4.300 dollari l’oncia, mentre l’argento supera i 73 dollari. In salita anche il mercato energetico, con i contratti sul petrolio: il Brent si posiziona intorno ai 61 dollari al barile e il WTI si attesta sui 58 dollari. L’impatto AI mercato azionario, che alimenta la domanda di infrastruttura digitale, è il segnale più forte che guida gli investimenti tecnologici Asia e determinerà i movimenti futuri anche sui mercati occidentali.