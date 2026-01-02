La rivoluzione del deep tech italiano: 51 startup conquistano il CES 2026 a Las Vegas



L'obiettivo è mettere a sistema le infrastrutture di ricerca e le competenze scientifiche disponibili, sostenendo la crescita di imprese capaci di affrontare le grandi sfide del futuro. Questo approccio è fondamentale per l'accelerazione impresa scientifica nel Paese. Le delegazioni esporranno all'Eureka Park, il centro nevralgico dell'innovazione all’interno della manifestazione californiana.

Le innovazioni in mostra toccano settori critici e presentano applicazioni concrete per il mondo B2B. Sul fronte della transizione energetica, le soluzioni includono piattaforme per la gestione di comunità solari e sistemi di ricarica laser wireless. L'agricoltura e la gestione del territorio beneficiano di materiali idro-ritentivi di nuova generazione e di monitoraggi infrastrutturali avanzati per ponti e aree a rischio idrogeologico.

Il futuro del lavoro e dei processi produttivi è al centro dell'attenzione grazie a:

- sensoristica industriale avanzata per la smart factory;

- sistemi di cybersecurity basati su blockchain;

- soluzioni di AI per il career coaching e l'autenticità dei contenuti multimediali.





Non viene trascurata la persona, con un forte accento sulla salute e la sicurezza: esoscheletri, airbag indossabili per la protezione dalle cadute, sistemi di monitoraggio psicofisico e dispositivi anti-sonnolenza per una mobilità più sicura saranno tutti presenti. L’AI, infine, insieme alla realtà virtuale, rivoluziona il lifestyle e l'industria creativa, offrendo advisor finanziari e sportivi, suole per il metaverso e piattaforme di cloud computing avanzato.

Proprio in concomitanza con il CES, si conclude la prima fase di «Deep tech revolution», un programma da un milione di euro dedicato ai progetti imprenditoriali più innovativi. Questa iniziativa, che ha visto la partecipazione di progetti da quattordici regioni italiane, giunge al vaglio finale. Entro il 15 gennaio 2026, si conosceranno i cinque vincitori che otterranno finanziamenti e, aspetto cruciale, l’uso diretto delle piattaforme tecnologiche di Area Science Park, dalla genomica alla microscopia avanzata. Il programma offre non solo denaro, ma anche servizi ad alta tecnologia che garantiscono l'accesso a infrastrutture di ricerca e laboratori all’avanguardia nel campus di Trieste, rafforzando l’ecosistema di accelerazione impresa scientifica.





«La partecipazione al CES 2026 va letta come parte di un investimento strutturale sul deep tech. Non ci limitiamo ad accompagnare le start up in fiera; stiamo costruendo l’infrastruttura scientifica ed economica che permette loro di nascere e competere», ha spiegato Fabrizio Rovatti, dirigente tecnologo di Area Science Park. Gli sforzi si sono concentrati nell’offrire un supporto scientifico hard, mettendo a disposizione laboratori e capitali, superando il semplice affiancamento imprenditoriale. Las Vegas resta un passaggio vitale, un luogo dove le tecnologie di frontiera possono confrontarsi con i trend globali e cercare la validazione di mercato necessaria per scalare. La forte trazione verso il deep tech delle startup innovative deep tech che fanno parte della missione conferma la bontà della direzione intrapresa per presidiare le tecnologie del futuro.

La delegazione italiana è stata accuratamente preparata attraverso un’Academy organizzata da Area Science Park, dove le aziende hanno affinato pitch e strategie di approccio verso investitori e media internazionali, massimizzando le opportunità di nuove relazioni al CES 2026.



L’ente sarà inoltre protagonista attivo con un panel tematico focalizzato sul deep tech e il trasferimento tecnologico B2B, coinvolgendo stakeholder e investitori internazionali.

Il Padiglione Italia, sotto il claim «Inspired by legacy, designed by vision», ospiterà enti di ricerca, acceleratori, cluster regionali e le startup innovative deep tech per quattro giorni intensi. Le attività inizieranno ufficialmente il 6 gennaio con il taglio del nastro, alla presenza del presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas, della presidente della Consumer Technology Association Kinsey Fabrizio, della Console Generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini e del Trade Commissioner dell’Ufficio Ice di Los Angeles Giosafat Riganò. Seguirà lo “Spritz & Pitch”, un evento di networking pensato per favorire l'incontro tra gli stakeholder e le aziende.

Nel pomeriggio del primo giorno, un approfondimento sulla transizione energetica e i nuovi modelli di mobilità vedrà il confronto tra il professor Francesco Cupertino (già rettore del Politecnico di Bari e presidente di Fondazione NEST), Marco Ferrari (CEO di Eltech) e Luca Foresti (Progetto AIDA, Politecnico di Milano).





Il Progetto AIDA del Politecnico di Milano sarà esposto in un’altra area italiana curata dall'Ufficio Ice di Chicago, dedicata all'industria automobilistica (West Hall). Questo spazio, che vedrà la partecipazione di ANFIA, Stellantis ed Eldor, mostrerà le tecnologie italiane più avanzate nell’elettronica di bordo e nei sistemi di mobilità connessa e autonoma. Sarà presente una Fiat 500e a guida autonoma, dotata di un robo-driver sviluppato dal Politecnico di Milano, che rappresenta un passo concreto verso soluzioni di mobilità intelligente e sostenibile.

Seguirà un panel dedicato alla leadership femminile nel tech, con founder e manager delle startup italiane che discuteranno come superare i pregiudizi di genere nei dati e nell'AI e le strategie di crescita negli ecosistemi internazionali. La giornata si concluderà con un focus sulla Regione Friuli Venezia Giulia. Questa è stata classificata come “Strong Innovator” dalla Commissione Europea, grazie al suo ecosistema di ricerca e sviluppo, alla sua rete di hub scientifici e alla posizione logistica strategica.



L'incontro approfondirà le opportunità di investimento nel territorio e i servizi di supporto offerti dall’agenzia Select Friuli Venezia Giulia, evidenziando il successo regionale nel deep tech Italia CES 2026.

La seconda giornata vedrà le prime sessioni di pitch: la prima incentrata sulle soluzioni per l'energia e la mobilità intelligente, seguita da un approfondimento sulle tecnologie per il futuro del lavoro, che include EdTech, servizi legali e cybersecurity. Seguirà la presentazione delle iniziative per il 2026 di WMF (WeMakeFuture), fiera internazionale sull’Innovazione AI, Tech e Digital e uno degli eventi più importanti d'Europa. Nel pomeriggio, si discuterà di come l’AI stia trasformando la creazione e la distribuzione di contenuti nell'entertainment e nel marketing, con Marco Paglia (co-presidente di Musixmatch), Marco Palacino (founder di Ovington Capital) e Luciana Mirizzi (CMO di Agos).

Le presentazioni delle startup proseguiranno con sessioni sulla gestione smart dei territori e delle città, e sulle innovazioni per il comparto manifatturiero.



La giornata si chiuderà con una tavola rotonda sul futuro dell’elettronica di consumo nel retail, a cui parteciperanno Alessandro Penasa (CEO del Gruppo DAO), Roberto Omati (GM di Expert Italy) e Daniele Pucci (CEO e co-founder di Generative Bionics). Generative Bionics è una startup innovative deep tech nata nel 2025 da tecnologie sviluppate all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova e ha ricevuto un round iniziale di finanziamenti da 70 milioni di euro guidato da AMD.

L’otto gennaio, i pitch saranno focalizzati sul settore della salute e delle scienze della vita, seguiti dalle soluzioni innovative per il lifestyle, lo sport e l’intrattenimento. Un panel pomeridiano, organizzato da Area Science Park, affronterà il tema della trasformazione della ricerca scientifica in imprese investibili e il supporto alle startup in domini tecnologici complessi, un chiaro esempio di accelerazione impresa scientifica.



L’ultima sessione tematica di pitch sarà dedicata alle innovazioni nel campo del marketing e dei media.

Il 9 gennaio chiuderà l'agenda con l’Italian Startup Carousel. Tutte le cinquantuno startup innovative deep tech del padiglione avranno un minuto ciascuna per presentare la propria tecnologia a investitori e partner, offrendo una panoramica ad alto ritmo dell’innovazione Made in Italy presente al CES 2026. Le attività del padiglione si concluderanno con un talk finale a cura di WeMakeFuture.