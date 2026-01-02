Frena la produzione industriale in Eurozona: il dato PMI dicembre spiazza gli analisti



L'indice principale, il PMI Eurozona dicembre del Settore Manifatturiero, è sceso a 48.8, partendo dal 49.6 registrato a novembre. Tale valore, posizionandosi saldamente sotto la soglia neutrale di 50.0, indica un peggioramento deciso delle condizioni operative per le aziende.

La contrazione non è stata uniforme in tutto il blocco. La produzione industriale B2B Europa ha subito battute d'arresto diverse in base al Paese:

- Il calo più marcato in assoluto è stato registrato in Germania, la locomotiva economica dell'Eurozona, dove le condizioni del settore sono peggiorate al ritmo più rapido da febbraio 2025;

- Anche Italia e Spagna hanno visto i rispettivi indici PMI scendere sotto la soglia critica dei 50.0, segnalando un nuovo rallentamento nella parte meridionale dell'unione monetaria;

- Unica nota positiva proviene dalla Francia, che ha contrastato questa tendenza negativa: il suo indice ha toccato il massimo degli ultimi 42 mesi, indicando la più forte espansione da giugno 2022.





Questi numeri rivelano che la diminuzione dei volumi di produzione nell’area euro, che segue una sequenza di nove mesi di crescita consecutiva, ha contribuito al drastico calo dei nuovi ordini ricevuti. Questo peggioramento delle vendite rappresenta il secondo consecutivo ed è il più significativo dall'inizio del 2025. I sottoindici hanno mostrato chiaramente come i nuovi ordini esteri, inclusi quelli generati dal traffico commerciale interno all'Eurozona, abbiano contribuito maggiormente alla riduzione del volume totale, con la domanda da parte dei clienti internazionali diminuita al ritmo più rapido degli ultimi undici mesi.

Nonostante il tentativo di stimolare la domanda, le aziende manifatturiere hanno dovuto far fronte a costi crescenti. Il tasso di inflazione dei costi degli input ha raggiunto il livello massimo degli ultimi sedici mesi. Ciononostante, le crescenti pressioni non hanno impedito alle imprese del settore manifatturiero Eurozona di scontare i prezzi dei loro beni, infatti, i prezzi di vendita sono scesi per la settima volta negli ultimi otto mesi.





Si sono manifestate inoltre pressioni significative sulle catene di approvvigionamento. I tempi medi di consegna dei beni acquistati dai fornitori si sono allungati, attestandosi al livello massimo da ottobre 2022. Per gestire la situazione, l'attività di acquisto è stata ridotta, registrando il calo più netto da marzo dello scorso anno, e le scorte di materie prime, beni intermedi e prodotti finiti sono diminuite sensibilmente.

Per quanto riguarda il personale, i tagli occupazionali hanno esteso l’attuale sequenza di contrazione a oltre due anni e mezzo. Il livello del lavoro inevaso è comunque risultato ridotto, un segnale che indica una capacità adeguata a soddisfare i requisiti aziendali esistenti e futuri.

L'aspetto più intrigante dell'analisi risiede nelle prospettive future. L’ottimismo aziende manifatturiere, misurato a dicembre, si è rafforzato in modo significativo. Questo sentimento positivo, il più elevato da febbraio 2022, suggerisce che gli operatori B2B si aspettano un robusto miglioramento delle condizioni di mercato nel corso del prossimo anno.



Gli imprenditori sembrano dunque guardare oltre l'attuale fase di rallentamento della produzione industriale B2B Europa, proiettando una visione di ripresa per l'Eurozona.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, "La domanda di beni manifatturieri provenienti dall'eurozona sta di nuovo rallentando, e ciò è particolarmente evidente con gli ordini significativamente inferiori, il lavoro invaso in calo e una continua riduzione dei livelli di magazzino. Non stupisce affatto quindi che in questo contesto le aziende continuino a ridurre il personale. In aggiunta, le imprese manifatturiere pare non siano in grado, e nemmeno hanno voglia, di creare slancio per migliorare ciò per il prossimo anno, e invece rimangono molto caute, fattore questo molto negativo per l’economia. Il settore manifatturiero è ormai risultato in recessione quasi ininterrotta dalla metà del 2022. Il 2025 si profilava come l'anno in cui l'economia manifatturiera poteva riprendersi. In effetti, la crisi si è affievolita considerevolmente, non riuscendo però a spostarsi su una traiettoria di crescita sostenibile.

Per il 2026, tuttavia, c'è speranza che il programma di stimolo economico tedesco e l'aumento della spesa per la difesa in tutta Europa diano nuova vita al settore. Molte aziende ovviamente la vedono così, poiché la fiducia che la produzione sarà più alta tra un anno rispetto a oggi è risalita da un livello già elevato. I prezzi dei beni sono aumentati per il secondo mese consecutivo e questo non può essere dovuto ai prezzi energetici, dato che a dicembre la quotazione del petrolio e del gas naturale è diminuita. Dopo essere già aumentati di prezzo a tassi a due cifre nel corso dell'anno, i metalli industriali come rame e stagno hanno però registrato una forte espansione. Tuttavia, è sorprendente che, malgrado la debole situazione economica, le aziende non siano apparentemente in grado di imporre prezzi più bassi per i beni con tariffe meno dipendenti dal mercato globale. Una spiegazione potrebbe essere dovuta ai problemi nella catena di approvvigionamento, come indicato dai tempi di consegna più lunghi. In poche parole, le cose non stanno andando per il verso giusto. A dicembre ci sono stati alcuni sviluppi regionali sorprendenti.

Il settore manifatturiero spagnolo, che si era espanso quasi continuamente dal 2024, è ora leggermente in declino. I produttori francesi, invece, che sono praticamente in declino da tre anni, stanno mostrando a dicembre nuovi segnali di rivitalizzazione. Il forte calo delle industrie tedesca e italiana è un'altra delusione e le prestazioni relativamente buone in Grecia e Irlanda non possono compensare tutto questo. Nel complesso, non sarà facile per il settore manifatturiero dell'area euro prendere slancio nel 2026 anche se una politica fiscale espansiva potrebbe aiutare ".

Classifica PMI Manifatturiero per Paese di dicembre

- Grecia: 52.9 (massimo in 2 mesi);

- Irlanda: 52.2 (minimo in 2 mesi);

- Paesi Bassi: 51.1 (minimo in 7 mesi);

- Francia: 50.7 (flash 50.6 e massimo in 42 mesi);

- Spagna: 49.6 (minimo in 8 mesi);

- Austria: 49.3 (minimo in 2 mesi);

- Italia: 47.9 (minimo in 9 mesi);

- Germania 47.0 (flash 47.7 e minimo in 10 mesi).



