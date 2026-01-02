Crollo del settore manifatturiero: il dato PMI è il peggiore da marzo



Tutti e cinque i componenti dell'indice PMI manifatturiero hanno contribuito negativamente, ma l'impatto maggiore è venuto da produzione e nuovi ordini. Per le imprese B2B, specialmente quelle basate nel Nord Italia, questa dinamica ha creato forti pressioni operative. I beni di consumo hanno mostrato il peggioramento più significativo tra i sottosettori monitorati, anche se le difficoltà erano palpabili ovunque. Il calo ordini manifatturiero Italia, che pesa maggiormente sul dato principale, è tornato a contrarsi con forza dopo il leggero rialzo di novembre. Questa crisi è stata alimentata dall'aumento dell’incertezza economica e da specifiche difficoltà in segmenti chiave, in particolare l’acciaio e l’automotive. Non è arrivata solo dal mercato interno la riduzione della domanda. Anche gli ordini provenienti dall'estero hanno subito un indebolimento, ma il tasso di contrazione delle vendite internazionali è risultato moderato rispetto a quelli registrati all'inizio dell'anno. La flessione dei nuovi ordini ha avuto una ricaduta diretta sulle decisioni di produzione delle aziende manifatturiere, provocando un calo dell'indice di produzione al ritmo più veloce degli ultimi nove mesi.



La conseguenza diretta di questi minori flussi di vendita è stata una drastica revisione delle politiche aziendali e della gestione delle scorte. In risposta alla minore necessità di produrre, le aziende hanno ridimensionato gli acquisti di materie prime. Hanno spesso preferito attingere alle scorte già in magazzino per coprire le esigenze produttive. La quantità di acquisti e le giacenze dei beni sono diminuite a ritmi modesti nell'ultimo periodo dell'indagine. Questo scenario ha permesso una generale riduzione costi produzione B2B per le imprese a monte della filiera produttiva. Con meno lavoro in coda, il volume degli ordini inevasi è calato rapidamente, poiché la capacità produttiva interna era più che sufficiente a gestire i carichi esistenti. Questa dinamica ha spinto le aziende manifatturiere italiane a tagliare ulteriormente il personale, segnando un intero trimestre di perdita di posti di lavoro. I dati raccolti hanno evidenziato che ciò è avvenuto principalmente attraverso la mancata sostituzione del personale dimissionario. La generale debolezza della domanda ha contribuito ad alleggerire la pressione sui costi di acquisto.



Ciononostante, l'inflazione registrata a dicembre è risultata ancora forte a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, come l'acciaio, l'alluminio e il legno. Il tasso di inflazione dei costi di input a dicembre è risultato comunque più debole rispetto al record su tre anni osservato a novembre. In un mercato così competitivo, la minor pressione sui costi, unita alla domanda debole, ha indotto le aziende a offrire sconti maggiori. Le imprese campione hanno abbassato i propri prezzi di vendita, anche se questo tasso di sconto è risultato solo frazionale. Nonostante il contesto difficile, le aziende si sono mostrate leggermente più sicure riguardo alle aspettative annuali per la produzione. La fiducia complessiva è leggermente migliorata a dicembre. Tra le ragioni di questo cauto ottimismo figurano: gli investimenti mirati al lancio di nuovi prodotti; i piani ambiziosi per espandersi in nuovi mercati esteri. Però, le interruzioni nella catena di fornitura persistono. I problemi di disponibilità di scorte presso i fornitori, i ritardi doganali e le proteste dei sindacati dei trasporti hanno fatto sì che i tempi medi di consegna degli acquisti di beni si allungassero nuovamente, seppur in misura minore rispetto a novembre.



