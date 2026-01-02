Crollo del settore manifatturiero: il dato PMI è il peggiore da marzo

Il settore manifatturiero italiano ha concluso l'anno su una nota decisamente negativa. Dopo un breve accenno di ripresa a novembre, i dati di dicembre hanno confermato una contrazione generalizzata, segnando un netto passo indietro per l'industria nazionale.
La debolezza del mercato si è concentrata sull’ennesimo calo degli ordini ricevuti e su un volume di produzione in costante diminuzione. L'Indice HCOB PMI sul Settore Manifatturiero Italiano, che sintetizza la performance del settore, si è attestato a 47.9 a dicembre. Questa cifra segna un ritorno in territorio di contrazione, scendendo nettamente dal 50.6 registrato il mese precedente. Un dato simile è preoccupante perché rappresenta la flessione più marcata osservata da marzo scorso.
Tutti e cinque i componenti dell'indice PMI manifatturiero hanno contribuito negativamente, ma l'impatto maggiore è venuto da produzione e nuovi ordini. Per le imprese B2B, specialmente quelle basate nel Nord Italia, questa dinamica ha creato forti pressioni operative. I beni di consumo hanno mostrato il peggioramento più significativo tra i sottosettori monitorati, anche se le difficoltà erano palpabili ovunque. Il calo ordini manifatturiero Italia, che pesa maggiormente sul dato principale, è tornato a contrarsi con forza dopo il leggero rialzo di novembre. Questa crisi è stata alimentata dall'aumento dell’incertezza economica e da specifiche difficoltà in segmenti chiave, in particolare l’acciaio e l’automotive. Non è arrivata solo dal mercato interno la riduzione della domanda. Anche gli ordini provenienti dall'estero hanno subito un indebolimento, ma il tasso di contrazione delle vendite internazionali è risultato moderato rispetto a quelli registrati all'inizio dell'anno. La flessione dei nuovi ordini ha avuto una ricaduta diretta sulle decisioni di produzione delle aziende manifatturiere, provocando un calo dell'indice di produzione al ritmo più veloce degli ultimi nove mesi.
La conseguenza diretta di questi minori flussi di vendita è stata una drastica revisione delle politiche aziendali e della gestione delle scorte. In risposta alla minore necessità di produrre, le aziende hanno ridimensionato gli acquisti di materie prime. Hanno spesso preferito attingere alle scorte già in magazzino per coprire le esigenze produttive. La quantità di acquisti e le giacenze dei beni sono diminuite a ritmi modesti nell'ultimo periodo dell'indagine. Questo scenario ha permesso una generale riduzione costi produzione B2B per le imprese a monte della filiera produttiva. Con meno lavoro in coda, il volume degli ordini inevasi è calato rapidamente, poiché la capacità produttiva interna era più che sufficiente a gestire i carichi esistenti. Questa dinamica ha spinto le aziende manifatturiere italiane a tagliare ulteriormente il personale, segnando un intero trimestre di perdita di posti di lavoro. I dati raccolti hanno evidenziato che ciò è avvenuto principalmente attraverso la mancata sostituzione del personale dimissionario. La generale debolezza della domanda ha contribuito ad alleggerire la pressione sui costi di acquisto.
Ciononostante, l'inflazione registrata a dicembre è risultata ancora forte a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, come l'acciaio, l'alluminio e il legno. Il tasso di inflazione dei costi di input a dicembre è risultato comunque più debole rispetto al record su tre anni osservato a novembre. In un mercato così competitivo, la minor pressione sui costi, unita alla domanda debole, ha indotto le aziende a offrire sconti maggiori. Le imprese campione hanno abbassato i propri prezzi di vendita, anche se questo tasso di sconto è risultato solo frazionale. Nonostante il contesto difficile, le aziende si sono mostrate leggermente più sicure riguardo alle aspettative annuali per la produzione. La fiducia complessiva è leggermente migliorata a dicembre. Tra le ragioni di questo cauto ottimismo figurano: gli investimenti mirati al lancio di nuovi prodotti; i piani ambiziosi per espandersi in nuovi mercati esteri. Però, le interruzioni nella catena di fornitura persistono. I problemi di disponibilità di scorte presso i fornitori, i ritardi doganali e le proteste dei sindacati dei trasporti hanno fatto sì che i tempi medi di consegna degli acquisti di beni si allungassero nuovamente, seppur in misura minore rispetto a novembre.
Secondo Nils Müller, Junior Economist, presso Hamburg Commercial Bank, “L'anno si è concluso con un ritorno alla contrazione del manifatturiero italiano, con l’HCOB PMI Manifatturiero di dicembre sceso notevolmente a 47.9 rispetto al 50.6 di novembre. L'ultimo valore segna il maggiore deterioramento delle condizioni operative da marzo e pone bruscamente fine al breve scatto di crescita osservato a novembre. La crisi è stata dovuta principalmente a un nuovo calo della produzione e dei nuovi ordini, entrambi contratti al ritmo più rapido degli ultimi nove mesi. La debolezza è stata generale, con i produttori di beni di consumo che hanno registrato il calo più marcato, mentre le difficoltà nei settori dell'acciaio e automobilistico hanno fornito un evidente ostacolo. Anche gli ordini esteri sono diminuiti, ma ad un ritmo modesto rispetto ad inizio anno, confermando che la ripresa di novembre è stata di breve durata. In risposta alle vendite contenute, le aziende hanno ridotto la produzione e l'occupazione, segnando esattamente un trimestre di perdita di posti di lavoro. ”.
Le aziende hanno anche ridotto gli acquisti e le scorte dei beni per adattarsi alle minori esigenze di produzione. Sul fronte dei costi, una domanda più debole ha contribuito ad alleviare le pressioni inflazionistiche, con la crescita dei prezzi dei beni in calo rispetto al massimo in tre anni di novembre. Questo ha permesso ai produttori di offrire lievi sconti con riduzioni dei prezzi minime. Nonostante lo scenario difficile, l’ottimismo è migliorato marginalmente, supportato dai piani per il lancio di nuovi prodotti e dall'espansione del mercato nel 2026. Nel complesso, i dati di dicembre confermano difficoltà continue per l'economia manifatturiera italiana, con una domanda interna ed esterna contenuta che probabilmente peserà sulle prestazioni a breve termine, anche se le aziende guardano al futuro con cauto ottimismo
”.
