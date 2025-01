Intelligenza artificiale: lenta adozione nelle imprese italiane secondo Unioncamere

Nel frattempo le imprese hanno investito soprattutto nel cloud, nei sistemi di pagamento digitale e nella cybersicurezza.

Nonostante la lenta diffusione attuale, emerge un dato interessante per il futuro. L'AI è vista come una priorità strategica per gli investimenti nel prossimo triennio. Il 18,9% delle imprese la include nei propri piani per il 2025-2027, collocandola al primo posto tra le tecnologie da potenziare. Questo segnale rivela un interesse crescente e una potenziale accelerazione nell’adozione dell’AI.

“Le tecnologie digitali sono strumenti indispensabili per sostenere la crescita e la competitività delle nostre imprese”, ha dichiarato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Pensiamo alle enormi potenzialità dell'utilizzo dell'AI ancora in gran parte tutte da esplorare.



In Italia, comunque, sono in decisa crescita gli investimenti in AI e per questo il sistema camerale intende continuare ad aiutare le imprese a sfruttarne i vantaggi in maniera consapevole”. Prete ha poi sottolineato l'impegno del sistema camerale nel supportare la digitalizzazione delle imprese, con l'obiettivo di coinvolgere oltre un milione di aziende nel prossimo triennio, rafforzando la collaborazione con i centri di ricerca per favorire l'incontro tra domanda e offerta di tecnologie.

L’indagine di Unioncamere evidenzia una distribuzione disomogenea nell'utilizzo dell'AI sul territorio nazionale. Il 67,8% delle imprese che sfruttano questa tecnologia si trova in Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Veneto, con Milano, Roma, Torino, Verona e Reggio Emilia tra le province più attive.

La maggior parte di queste imprese opera nel settore dei servizi (75,2%), mentre il manifatturiero e il commercio si attestano intorno al 10%, con l'agricoltura e altri settori sotto il 3%. All’interno dei servizi, il comparto dell'informazione e comunicazione spicca con il 34,5% delle aziende che adottano l'AI, soprattutto per la produzione di software e consulenza informatica.

In sintesi, nonostante una crescita dell'interesse, l'intelligenza artificiale fatica a decollare nel panorama produttivo italiano, che nel frattempo investe in altre tecnologie digitali. La maggior parte delle aziende si concentra su cloud, pagamenti digitali e cybersicurezza, ma l'AI emerge come una priorità nei piani futuri per gli investimenti tecnologici, con un interesse più spiccato nel centro-nord e nel settore dei servizi, ma in crescita anche in altri settori.