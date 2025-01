Tesla: vendite in calo nel 2024 per la prima volta in nove anni

Questa situazione pone interrogativi sugli utili del quarto trimestre, la cui pubblicazione è prevista per il 29 gennaio, e che potrebbero essere inferiori alle aspettative.

Nel 2022, Tesla aveva prospettato una crescita delle vendite del 50% per la maggior parte degli anni, ma si è trovata a fronteggiare l'invecchiamento della sua gamma di modelli e una crescente concorrenza da parte di altri produttori. La competizione si è intensificata in Cina, Europa e negli stessi Stati Uniti, erodendo la quota di mercato di Tesla.

Giovedì scorso, le azioni Tesla hanno subito un calo di quasi il 7%, nonostante un aumento del 50% negli ultimi 12 mesi, in parte alimentato dall'effetto dell'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Questo andamento altalenante in borsa riflette l'incertezza degli investitori riguardo alle prospettive future dell'azienda.

Ecco le prime cinque posizioni di auto vendute nel 2024, il dato di Tesla si attesta a 1.79 milioni di unità:

Toyota : 10.6 milioni

: 10.6 milioni Volkswagen : 9.2 milioni

: 9.2 milioni Hyundai-Kia : 7.3 milioni

: 7.3 milioni Stellantis : 6.2 milioni

: 6.2 milioni General Motors: 5.8 milioni

In sintesi, il 2024 ha rappresentato un anno di cambiamenti per Tesla. Dopo anni di crescita inarrestabile, l'azienda si trova ad affrontare nuove sfide, come la diminuzione della domanda e l'aumento della concorrenza. La capacità di Tesla di adattarsi a questo nuovo contesto sarà cruciale per il suo futuro successo nel mercato delle auto elettriche.

"Questa è una svolta che non ci aspettavamo, ma che ci spinge a migliorare" ha dichiarato un analista del settore, evidenziando come questo calo potrebbe essere un'opportunità per Tesla di innovare e rafforzare la sua posizione nel mercato.

L'analisi dei dati rivela come Tesla, nonostante l'aumento del 2.3% delle consegne nell'ultimo trimestre, non sia riuscita a superare le vendite del 2023. Questo, abbinato alla maggiore concorrenza e al rallentamento della domanda, mette in luce un cambiamento significativo nel panorama del mercato delle auto elettriche. La sfida per Tesla, ora, è di riconquistare il suo primato e dimostrare la sua capacità di evolvere in un mercato sempre più competitivo.