Rc auto: aumenti in vista, ecco chi pagherà di più nel 2025

Si spera in una stabilizzazione futura dei prezzi, se il contesto economico rimarrà invariato. In questo scenario, diventa cruciale confrontare le offerte di diverse compagnie per trovare la polizza più adatta e risparmiare.

L’indagine di Facile.it rivela che più di 585.000 assicurati vedranno peggiorare la propria classe di merito a causa di un incidente con colpa nel 2024, con conseguente aumento della tariffa Rc auto. Questo rappresenta l'1,78% del totale degli automobilisti, un dato significativo che evidenzia come gli incidenti incidano notevolmente sul costo dell’assicurazione.

Analizzando i dati su base regionale, emergono notevoli differenze. La Toscana si posiziona al primo posto con il 2,34% degli automobilisti che subiranno l’aumento del premio, seguita da Sardegna (2,29%) e Liguria (2,15%).

All'estremo opposto, Basilicata (1,26%), Calabria (1,30%) e Trentino-Alto Adige (1,40%) mostrano le percentuali più basse. Se si restringe l’analisi alle province, Prato detiene il primato con il 3,35% di automobilisti penalizzati, mentre Crotone, Ferrara e Rovigo si trovano all’estremità inferiore della classifica, con percentuali pari o inferiori all’1%.

Un'analisi più approfondita rivela che la percentuale di chi vedrà peggiorare la classe di merito è più alta tra le donne (1,99%) rispetto agli uomini (1,65%). Inoltre, con l’aumentare dell’età, aumenta anche la probabilità di aver causato un incidente con colpa. Le fasce d’età 19-24 anni (1,51%) e 25-34 anni (1,58%) registrano i valori più bassi, mentre i 55-64enni (1,84%) e gli over 65 (2,30%) hanno le percentuali più alte.

In base alla professione, gli agenti di commercio (3,13%) sono la categoria che più frequentemente dichiara un sinistro con colpa, seguiti da pensionati (2,24%) e impiegati (1,85%).

In sintesi, il costo medio dell’assicurazione Rc auto è aumentato del 6,19% nel 2024, raggiungendo i 643,95 euro. Un'ampia fetta di automobilisti, ben 585.000, vedrà un aumento ancora più marcato a causa di sinistri con colpa. Le regioni più colpite sono Toscana, Sardegna e Liguria, mentre Basilicata, Calabria e Trentino-Alto Adige registrano i dati più contenuti. Infine, le donne e gli over 65 sono le categorie più soggette a incidenti, con i relativi aumenti della tariffa Rc auto.