Pagamenti: un 2025 all'insegna dell'innovazione e della sicurezza secondo Visa

La globalizzazione, inoltre, sta spingendo a trovare soluzioni più veloci ed efficienti per i pagamenti transfrontalieri. Ecco sei tendenze chiave che definiranno il futuro dei pagamenti.

AI, il guardiano contro le frodi

L'intelligenza artificiale non è solo una moda del momento, ma un vero e proprio strumento per la sicurezza. Nel 2025, l'AI avrà un ruolo cruciale nel proteggere i pagamenti. Le aziende, come VISA, stanno investendo miliardi di dollari per rafforzare i loro sistemi di sicurezza. L'obiettivo è quello di analizzare le transazioni in tempo reale, identificando potenziali frodi grazie a sofisticati algoritmi di deep learning. L'impegno di VISA è volto a creare un ambiente di pagamento più sicuro per tutti.

Addio password, benvenuta identità digitale

Le password e i PIN stanno diventando obsoleti.

In futuro, l'autenticazione si baserà su dati biometrici come il volto o l'impronta digitale. Questo cambiamento non solo aumenta la sicurezza, ma semplifica anche l'esperienza utente. La partnership di VISA con QNB in Qatar, per esempio, ha introdotto l'autenticazione biometrica per i pagamenti online, definendo un nuovo standard. L'uso di dati biometrici, nel rispetto della privacy e della sicurezza dei dati, rende i pagamenti più convenienti e sicuri.

Pagamenti in tempo reale: una realtà globale

I pagamenti in tempo reale (RTP) stanno guadagnando sempre più importanza. In Europa, il sistema SEPA per i trasferimenti istantanei facilita le transazioni in euro. Tuttavia, non è tutto rose e fiori. I governi che hanno cercato di gestire autonomamente le reti RTP hanno riscontrato problemi di frode e sicurezza.

La collaborazione tra settore pubblico e privato, anche con realtà come VISA, è cruciale per superare queste sfide e garantire l'interoperabilità a livello internazionale.

Pagamenti A2A: più semplici e sicuri

I pagamenti A2A, come i bonifici bancari, stanno vivendo una rivoluzione digitale. Prodotti come pay by bank semplificano questi pagamenti, offrendo ai consumatori più modi per pagare. Con la crescita dei pagamenti in tempo reale, crescono anche i rischi di frode. Per questo motivo, strumenti come Visa Protect for A2A Payments aiutano a mitigare questi rischi.

Embedded finance: un'esperienza integrata

L'embedded finance integra servizi finanziari di terze parti in piattaforme digitali non finanziarie. Questo offre vantaggi a tutti: i fornitori riducono i costi di distribuzione, gli abilitatori sfruttano la domanda di semplicità, i distributori migliorano l'engagement e gli utenti finali ottengono servizi finanziari contestualizzati in un unico posto.



Si assiste a una crescita di prodotti di prestito e soluzioni di pagamento white-label.

Pagamenti transfrontalieri: più veloci e convenienti

Storicamente, i pagamenti transfrontalieri sono stati complessi e lenti. Ma la globalizzazione ha cambiato le regole del gioco. Oggi, consumatori e piccole imprese hanno bisogno di inviare denaro all'estero in modo rapido ed economico. L'espansione delle reti di pagamento in tempo reale potrebbe risolvere questo problema, ma servono reti RTP globali e interoperabili, non sistemi nazionali isolati. VISA Direct, ad esempio, offre una rete globale per i pagamenti in tempo reale, semplificando le transazioni internazionali. Soluzioni di pagamento transfrontaliero più efficienti permettono di effettuare transazioni senza ritardi e commissioni, semplificando le conversioni di valuta e la conformità alle normative locali.



Secondo Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa in Italia, “I pagamenti sono in continua evoluzione per offrire convenienza, trasparenza e fiducia”.

In conclusione, nel 2025 il settore dei pagamenti sarà caratterizzato da una maggiore sicurezza grazie all'AI, dalla semplicità dell'identità digitale, dai pagamenti in tempo reale, dall'innovazione dei pagamenti A2A, dall'integrazione dell'embedded finance e dalla rapidità dei pagamenti transfrontalieri. Questi cambiamenti riflettono un impegno verso un sistema di pagamento più efficiente, sicuro e orientato alle esigenze dei consumatori.