Pagamenti digitali: nuovo accordo tra Mastercard e Postepay per l'Italia

Il focus principale dell'accordo è la tokenizzazione, un processo che sostituisce i dati sensibili della carta con un codice univoco, il "token", per proteggere le informazioni durante ogni transazione. "Questo sistema riduce drasticamente il rischio di frodi e aumenta l’efficienza delle transazioni", ha spiegato un portavoce.

La tokenizzazione verrà applicata a tutti i canali e le piattaforme, sia online che nei negozi fisici, in modo da garantire un'esperienza di pagamento coerente e sicura. Entro il 2030, Mastercard punta a tokenizzare ogni singola transazione a livello globale. L’adozione della tokenizzazione da parte di PostePay rappresenta un passo avanti verso questo obiettivo e conferma la spinta all’innovazione dell'azienda nel settore.

Un elemento chiave di questa collaborazione è anche l'introduzione di soluzioni avanzate come Mastercard Click to Pay.

Questa tecnologia semplifica il processo di check-out per gli acquisti online, rendendolo più rapido e intuitivo per gli utenti. Nel 2025, le due aziende intendono sviluppare un piano d'azione congiunto per estendere ulteriormente le opzioni di pagamento e di accettazione a titolari di carte, wallet e esercenti PostePay. L’impegno è quello di favorire la crescita di un ambiente digitale sicuro e integrato, nel quale i pagamenti diventano un’esperienza fluida e all'avanguardia.

In sintesi, questo accordo tra Mastercard e PostePay porterà un cambiamento significativo nel panorama dei pagamenti digitali italiani. Attraverso la tokenizzazione e l'introduzione di tecnologie avanzate, l’obiettivo è quello di fornire agli utenti un'esperienza di pagamento semplice, sicura e tecnologicamente avanzata, contribuendo così alla trasformazione digitale del paese.

Mastercard e PostePay intendono spingere sull’acceleratore dell’innovazione dei pagamenti digitali in Italia. L’accordo, focalizzato sulla tokenizzazione, promette un futuro con transazioni più sicure e semplificate per tutti i consumatori italiani. PostePay consolida la sua leadership nell'innovazione digitale, allineandosi all’obiettivo di Mastercard di tokenizzare tutte le transazioni entro il 2030. Questo percorso di collaborazione include anche l’implementazione di soluzioni come Mastercard Click to Pay, con lo scopo di rendere l’esperienza utente sempre più fluida e sicura in ogni tipo di acquisto.