Mercati asiatici in calo: l'ombra di Trump e della FED pesa sul 2025

Nonostante i guadagni significativi del 2024, con un aumento di quasi il 16% per le azioni globali, dicembre ha visto un calo mensile di oltre il 2%. L'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha seguito un andamento simile, perdendo l'1,2% a dicembre ma guadagnando oltre il 7% nel corso dell'anno. Giovedì, l'indice è sceso ulteriormente dello 0,58% nella sessione asiatica, con volumi ridotti a causa della festività in Giappone.

È insolito che le azioni non abbiano un dicembre positivo... e questo mi preoccupa un po', perché quando i mercati non salgono in momenti come questo, quando dovrebbero salire, di solito significa che ci sono altre preoccupazioni, in pratica esistono timori legati a un possibile surriscaldamento dell'economia con Trump.

I titoli cinesi sono stati particolarmente colpiti: l'indice CSI300 ha perso il 2,65%, mentre lo Shanghai Composite Index è sceso del 2,36%.

Anche l'indice Hang Seng di Hong Kong ha subito un calo del 2,15%. Gli investitori seguono attentamente la ripresa economica della Cina nel 2025, dopo le promesse di misure di sostegno da parte delle autorità, ma i possibili dazi di Trump sulle importazioni cinesi potrebbero rappresentare un serio ostacolo.

La Corea del Sud, con il suo indice KOSPI rimasto piatto, è stato il mercato con le peggiori performance nel 2024, perdendo oltre il 22% in termini di dollari, in parte a causa di una crisi politica in corso. In questo scenario, il dollaro, considerato un bene rifugio, si è mantenuto vicino ai massimi di due anni. La differenza di tassi di interesse tra gli Stati Uniti e altre economie ha pesato sul mercato dei cambi, portando molte valute a perdere valore rispetto al dollaro nel 2024.

Il dollaro è salito dello 0,14% a 157,18 yen, con la valuta giapponese che si avvicina ai minimi degli ultimi cinque mesi. L'euro è salito dello 0,08% a 1,03615 dollari, ma rimane vicino ai minimi mensili. I mercati prevedono circa 42 punti base di tagli dei tassi da parte della FED quest'anno, rispetto ai più di 100 punti base dalla BCE e 60 punti base dalla Banca d'Inghilterra.

Nel settore delle materie prime, il petrolio è leggermente aumentato: il Brent è salito dello 0,25% a 74,83 dollari al barile e il West Texas Intermediate dello 0,28% a 71,92 dollari. L'oro ha guadagnato lo 0,34% a 2.632,68 dollari l'oncia, dopo un 2024 eccezionale con un aumento di oltre il 27%, il maggiore dal 2010. Sembra che la combinazione di incertezza politica e una politica monetaria più restrittiva stia plasmando l'inizio del 2025 nei mercati asiatici e globali.



Nonostante questo clima di incertezza, i future azionari indicano un'apertura positiva per l'Europa e Wall Street. I future dell'EUROSTOXX 50 sono aumentati dello 0,74%, mentre i future del FTSE sono saliti dello 0,05%, i future dell'S&P 500 hanno guadagnato lo 0,48% e i future del Nasdaq sono cresciuti dello 0,67%.