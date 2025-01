Manifattura italiana in difficoltà: HCOB PMI Italia in lieve aumento a dicembre 2024, ma sempre in contrazione

Si registra anche una riduzione del personale, degli acquisti e dei livelli di magazzino. Le aziende stanno cercando di ridurre i costi per far fronte alla debolezza della domanda. Nonostante questo contesto, si percepisce un barlume di speranza: le aspettative per il 2025 sono in rialzo, con un ottimismo ai massimi da agosto."Le aziende sperano in una ripresa della domanda globale", come ha sottolineato Jonas Feldhusen, economista di Hamburg Commercial Bank AG. Questa fiducia è legata, in parte, alla speranza di un miglioramento delle condizioni internazionali e a una crescita della domanda da parte di mercati chiave.

Nel dettaglio, il calo dei nuovi ordini è stato trainato dalla debolezza di settori importanti come quello automobilistico e dalla minore domanda estera. Le aziende hanno risposto riducendo la produzione e i livelli di magazzino. I prezzi di acquisto sono aumentati per la prima volta in tre mesi, sebbene a un tasso contenuto.

Le imprese, però, hanno faticato a trasferire questi aumenti sui prezzi di vendita, che hanno continuato a diminuire, seppure a un ritmo più lento rispetto ai mesi precedenti. Il calo dei prezzi di vendita è stato il più lento da settembre.

I dati di dicembre riflettono una situazione complessa e sfaccettata. La domanda è debole, i costi di produzione sono in aumento e le aziende si trovano a dover gestire una riduzione della forza lavoro. Le aziende manifatturiere italiane hanno ridotto i loro livelli di produzione, attribuendoli al calo delle giacenze, alla domanda più debole e alla carenza di forniture. Nonostante questi problemi, le aziende hanno mostrato un rinnovato ottimismo per il 2025, sperando in un miglioramento della situazione. Si spera in una ripresa della domanda globale, in ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE e nella fine della crisi del settore automobilistico.

Ecco i principali dati emersi dall'indagine:

L'indice HCOB PMI si è attestato a 46.2, in aumento rispetto al 44.5 di novembre.

Riduzione di nuovi ordini per il ventunesimo mese consecutivo.

Calo della produzione, sebbene più lento rispetto alla media del 2024.

Incremento dei prezzi di acquisto, ma difficoltà a trasferirli sui prezzi di vendita.

Riduzione del personale, a un ritmo tra i più veloci dal luglio 2020.

Ottimismo per il 2025 ai massimi da quattro mesi.

Malgrado le difficoltà attuali, le aziende italiane guardano al futuro con speranza. Ci sono segnali di possibile miglioramento e la fiducia per il 2025 è in crescita. Sarà fondamentale monitorare i prossimi mesi per verificare se queste aspettative si tradurranno in una vera e propria ripresa per il settore manifatturiero italiano.



Per quanto riguarda il comparto automotive, Stellantis, il principale produttore di auto in Italia, si è impegnato ad investire 2 miliardi di euro e ad incrementare la produzione. A sua volta il governo sta lavorando per favorire la ripresa del settore.

Le difficoltà del settore manifatturiero italiano persistono, ma non mancano segnali di speranza per il futuro. Nonostante il contesto economico difficile, le aziende manifatturiere italiane mostrano un'inattesa fiducia, basata su possibili miglioramenti in diversi settori e sulle azioni dei diversi attori del settore pubblico e privato. Il mercato resta comunque cauto, vista la situazione attuale, ma non dispera per un possibile rimbalzo dell'economia.

