Il 2024 di BYD: vendite record e crescita anche in italia

La compagnia ha siglato più di 3.200 contratti, di cui oltre 1.500 solo nel mese di dicembre. Questo dato rappresenta un incremento di cinque volte rispetto al trimestre precedente. Tale crescita esponenziale ha portato a 2.886 immatricolazioni nel corso dell'anno, permettendo a BYD di conquistare rapidamente quote di mercato, raggiungendo lo 0,6% a dicembre, rispetto alla media dello 0,09% dei primi nove mesi.

Questi numeri mostrano il sorpasso di BYD nei confronti di alcuni marchi italiani ed europei, nonostante i lanci di nuovi modelli da parte di questi ultimi. I prodotti tecnologicamente avanzati di BYD sembrano rispondere meglio alle esigenze dei clienti italiani. Questo successo si estende al settore dei veicoli commerciali leggeri elettrici (LCV), dove BYD ha conquistato il primo posto con il 17,7% del mercato.

La strategia di BYD ha incluso una massiccia campagna pubblicitaria su vari canali nell'ultimo trimestre del 2024, portando ad un aumento di sei volte delle ricerche su Google. Questa campagna ha attirato sia i fedelissimi del marchio che nuovi potenziali clienti, aumentando gli ingressi nei negozi BYD. La campagna televisiva ha permesso agli italiani di conoscere meglio le tecnologie proprietarie di BYD, come il sistema ibrido DM-i.

Secondo BYD, "la campagna ha funzionato molto bene, aumentando sia la notorietà del marchio che le vendite". La strategia è stata guidata dal nuovo team italiano, composto da esperti del settore, con l'obiettivo di consolidare la leadership nel mercato italiano. I piani per il 2025 includono l'ampliamento del team con figure di elevata competenza e lo sviluppo di attività per massimizzare l'autonomia del mercato italiano, tenendo conto delle sue peculiarità.

L'incremento del network di vendita e post-vendita è un altro punto chiave della strategia. Attualmente BYD conta 28 punti vendita e prevede di arrivare a 105 negozi nel corso del 2025, di cui 22 dealer e 70 punti vendita entro il primo semestre. Questa forte accelerazione nella parte finale del 2024 rappresenta il trampolino di lancio per una crescita strutturata nel 2025, basata sulla valorizzazione delle capacità tecnologiche della società e dei punti di forza del mercato italiano.

BYD ha annunciato per il 2025 il lancio di nuovi modelli BEV (veicoli elettrici a batteria) e PHEV (veicoli ibridi plug-in), in un momento di mercato di forte espansione per questi segmenti. L'azienda ha sottolineato l'importanza di introdurre tecnologie avanzate per il rispetto dell'ambiente. I risultati di BYD nel 2024 dimostrano una crescita notevole sia a livello globale che in Italia, con strategie mirate che hanno permesso al brand di affermarsi nel mercato dell'automotive.



La combinazione di tecnologia avanzata, strategia di marketing e una squadra di esperti è risultata vincente e apre prospettive molto positive per il 2025.