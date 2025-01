Fastweb e Vodafone insieme: il nuovo colosso delle telecomunicazioni italiane al via oggi

La combinazione tra la forza di Fastweb nella connettività fissa e la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili, ha dato origine ad un operatore convergente di grande rilevanza. L'obiettivo è di offrire servizi innovativi a prezzi competitivi per famiglie, imprese e Pubbliche Amministrazioni, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per la transizione digitale. La nuova realtà, denominata Fastweb + Vodafone, gestirà oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, diventando il principale operatore infrastrutturato in Italia. La sua rete comprende più di 20.000 siti radiomobili e una rete fissa di oltre 74.000 km, con il 50% in tecnologia FTTH, garantendo copertura su tutto il territorio nazionale. La strategia di Fastweb + Vodafone punta a investire in modo costante in infrastrutture fisse e mobili, promuovendo l'innovazione tecnologica e assicurando una elevata qualità del servizio.

Sarà posta anche grande attenzione all'impatto ambientale e sociale. Secondo Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone: “Con il closing ufficiale si completa la più importante operazione di consolidamento degli ultimi anni sul mercato delle telecomunicazioni in Italia”. Renna aggiunge: “Lavoreremo per avviare il processo di integrazione tra le due società, liberarne rapidamente il potenziale e offrire ai clienti servizi ancora più innovativi e dalle prestazioni elevate”. Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha espresso soddisfazione per la concretizzazione dell'operazione, evidenziando come questa rafforzi l'intero gruppo Swisscom e genererà valore nel lungo termine per tutti gli interessati, facendo aumentare i flussi di cassa ed i dividendi futuri. La governance di Fastweb + Vodafone prevede un unico Executive Committee e un nuovo sito corporate fastwebvodafone.

it, mentre i marchi esistenti come Fastweb, Vodafone e ho. continueranno ad essere utilizzati a livello commerciale. L'Executive Committee sarà composto da: Walter Renna (CEO), Anita Carra (Chief Brand & B2C Marketing Officer), Fabrizio Casati (Chief Wholesale Officer), Silvia Cassano (Chief Human Resources Officer), Elenia Cerchi (Chief Regulatory & Antitrust Officer), Antonio Corda (Chief Legal, Compliance & Security Officer), Lisa Di Feliciantonio (Chief Communications & Sustainability Officer), Augusto Di Genova (Chief B2B Officer), Peter Grueter (Chief Financial Officer), Alessandro Magnino (Chief Strategy & Transformation Officer) e Federico Negri (Chief B2C Commercial Officer).



