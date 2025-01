Euro in calo: cosa sta succedendo in questo inizio 2025, verso la parità col dollaro?

Mentre l'economia americana continua a crescere, evitando la recessione che molti temevano, l'Eurozona ristagna. La Germania, il motore dell'economia europea, fatica a riprendersi dopo due anni di contrazione del PIL. Il suo ritorno alla crescita è previsto, con molte difficoltà, non prima del 2025.

A complicare ulteriormente la situazione, si aggiunge la politica economica di Donald Trump, definita "Maganomics". Il presidente americano, una volta insediato, intende adottare stimoli fiscali e dazi contro le merci provenienti da Cina, Canada, Messico e, potenzialmente, anche Europa. Questa situazione potrebbe danneggiare l'Unione Europea, considerando che gli Stati Uniti rappresentano il suo principale mercato di sbocco. La filosofia di Trump è che l'Eurozona cresca "a spese degli americani", e pertanto debba pagare dazi per accedere al mercato americano.

L’idea dei dazi e le sue conseguenze stanno indebolendo ulteriormente l'euro, dato che i mercati temono una contrazione dell'economia europea, già provata dalla crisi energetica.

Nei primi nove mesi del 2024, l'Eurozona ha registrato un avanzo commerciale di 140,8 miliardi di euro con gli Stati Uniti. Questo dato indica che le esportazioni europee alimentano la domanda di euro. Una eventuale contrazione delle esportazioni, causata dai dazi, avrebbe un effetto negativo sui tassi di cambio. Gli investitori, inoltre, si stanno preparando a una crescente divergenza monetaria tra le due aree. La BCE prevede un calo dell'inflazione nell'Eurozona e quindi un taglio dei tassi di interesse dell'1-1,25% entro dicembre. La Federal Reserve, invece, non ha lo stesso margine di manovra a causa di un'economia americana in salute e di un'inflazione elevata.

Il costo del denaro negli USA si ridurrebbe solo dello 0,50%, ampliando il divario dei tassi tra le due economie e indebolendo l'euro.

Anche le tensioni geopolitiche contribuiscono al pessimismo. Germania e Francia si trovano in condizioni di instabilità. La Germania andrà al voto anticipato e i sondaggi indicano la necessità di una nuova Grosse Koalition per governare, il che potrebbe prolungare le tensioni degli ultimi anni. A Parigi, la situazione politica è altrettanto complessa, con un susseguirsi di governi e un'economia in rallentamento. L'Eurozona, inoltre, non ha la forza di reagire alla bassa crescita con stimoli fiscali come gli Stati Uniti. L’unione europea è composta da venti economie nazionali con diverse capacità di intervento. La Germania, teoricamente, potrebbe fare molto, ma non intende utilizzare questo strumento.



Paesi come Italia e Francia, vorrebbero emissioni di debito comuni, ma tale ipotesi è respinta da Germania e alleati.

La situazione sembra essere paradossale: gli Stati Uniti hanno un debito pubblico superiore a quello dell'Eurozona (oltre il 120% rispetto a meno del 90% del PIL), ma sono in grado di incrementarlo grazie al ruolo del dollaro come valuta di riserva mondiale. Questa condizione favorisce l'avversione al rischio e rende l'euro più debole. La BCE, infine, sembra essere "compiacente", seppur non del tutto, nei confronti dell'indebolimento dell'euro, in quanto, da un lato, aumenta il rischio di inflazione, dall'altro sterilizza gli effetti negativi dei dazi sulle merci europee esportate negli USA.

In sintesi, l’euro è debole a causa delle divergenti prospettive economiche, delle tensioni geopolitiche e delle politiche monetarie, in un contesto di incertezza globale.