Clima e debiti: 73mila aziende italiane a rischio per Cerved

000 imprese, ovvero il 21,4%, potrebbero affrontare questi investimenti senza compromettere la loro stabilità finanziaria, potendo incrementare i loro debiti per un totale di 46 miliardi di euro.

Carlo Purassanta, Presidente Esecutivo di Cerved, ha dichiarato: "In un contesto globale segnato dal crescente rischio climatico, le aziende sono chiamate ad affrontare sfide senza precedenti. Per raggiungere l'obiettivo del net zero entro il 2050, e sostenere gli ingenti investimenti in tecnologie a basse emissioni, sono necessarie strategia e pianificazione."

L’analisi, basata sui dati del 2023 di circa 750.000 società di capitali, considera sia il rischio di transizione, ovvero le perdite economiche dovute alla trasformazione verso un’economia a basse emissioni, sia il rischio ambientale, ovvero l'impatto sull'ambiente di ogni settore.

Lo studio sottolinea che la rischiosità creditizia è in aumento nel periodo 2022-2024, ma prevede un assestamento nei due anni successivi grazie alla diminuzione dei tassi di interesse.

I settori più impattati dalla transizione ecologica richiedono investimenti significativi: il settore oil&gas necessita di 58,6 miliardi per l'estrazione e produzione e 63,5 miliardi per raffinazione e commercializzazione; la produzione di energia 74,7 miliardi; il settore del cemento 4 miliardi; il ferro e acciaio 7,3 miliardi; i materiali da costruzione 1,8 miliardi; e l'agricoltura e proteine animali 900 milioni. Seguono, con investimenti inferiori ma comunque importanti, l'automotive (590 milioni), la chimica (1,35 miliardi), il sistema moda (350 milioni) e i trasporti e la logistica (13 miliardi).

L'analisi di Cerved ha identificato le aziende finanziariamente solide, ovvero quelle con un rapporto debiti finanziari/EBITDA inferiore o uguale a 2.

Queste 15.000 aziende potrebbero incrementare il loro debito per 46 miliardi di euro senza mettere a rischio la loro stabilità. I settori con il maggior numero di aziende finanziariamente sicure sono: trasporti e logistica (5.379 aziende per 6,5 miliardi di indebitamento aggiuntivo), agricoltura (2.097 aziende per 1,3 miliardi), sistema moda (1.911 aziende per 4 miliardi), materiali da costruzione (1.265 aziende per 2,7 miliardi), oil&gas-refining&marketing (1.090 aziende per 2,8 miliardi), chimica (996 aziende per 7,3 miliardi), power generation (987 aziende per 6 miliardi), automotive (761 aziende per 8,1 miliardi), ferro e acciaio (528 aziende per 4,9 miliardi), cemento (495 aziende per 1,6 miliardi) e oil&gas-exploration&production (15 aziende per 980 milioni).

In sintesi, mentre il peso dei debiti legati alla transizione energetica grava su molte imprese italiane, un quinto di esse ha la possibilità di affrontare questi cambiamenti senza compromettere la propria situazione finanziaria.



La sfida principale, per il sistema imprenditoriale italiano, resta quella di bilanciare le necessità di sostenibilità ambientale con la stabilità economica.

Questo quadro mette in luce la complessità della transizione ecologica e la necessità di un approccio strategico per garantire la competitività e la resilienza delle aziende italiane.