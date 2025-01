Borse europee in ripresa malgrado le incertezze, cosa sta succedendo?

In Europa, l'euforia di inizio anno ha spazzato via la volatilità che aveva caratterizzato la mattinata. Piazza Affari ha chiuso la giornata con un rialzo dello 0,55%, toccando quota 34.374 punti base. Questo recupero è stato trainato soprattutto dal settore petrolifero, grazie all'aumento del prezzo del greggio. Al contrario, i titoli bancari hanno subito delle vendite, dopo un 2024 molto positivo. Anche Francoforte (+0,56%), Amsterdam (+0,97%) e Madrid (+0,67%) hanno terminato la giornata con il segno più, mentre Parigi ha mostrato una crescita più contenuta (+0,18%), frenata dalle vendite nel settore del lusso. La borsa francese è stata l'unica a non registrare guadagni negli ultimi dodici mesi. Londra, fuori dalla zona euro, ha registrato un notevole aumento dell'1,07%.

La volatilità mattutina nel mercato europeo è stata in parte causata dai deludenti dati sul PMI manifatturiero di dicembre.

La Germania ha registrato un indice di 42,5 punti, in calo rispetto ai 43 di novembre, mentre la Francia è scesa a 41,9, il livello più basso dal 2020. Un segnale positivo è arrivato dall'Italia, dove il PMI è salito a 46,2 punti, superando le aspettative. Nonostante ciò, l'indice dell'Eurozona nel suo complesso è sceso leggermente a 45,1 punti, da 45,2 di novembre.

A Wall Street gli indici DJ, S&P 500 e Nasdaq hanno registrato lievi aumenti, mentre gli investitori valutano l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio. Gli analisti finanziari avvertono che le politiche economiche di Trump, come i tagli alle tasse e i dazi, potrebbero causare inflazione e rallentare la politica monetaria della FED. Il mercato ha anche reagito ai dati macroeconomici, come il calo dei sussidi di disoccupazione a 211.

000 e un indice manifatturiero in contrazione a dicembre, ma meno del previsto.

Tra i singoli titoli, Tesla ha subito un forte calo del 6%, il peggiore dell'S&P 500, a causa di risultati trimestrali inferiori alle attese e al primo calo delle consegne in oltre un decennio. Al contrario, Synaptics è salita del 5% dopo l'annuncio di una partnership con Google sull'AI. Anche Nvidia, che continua a beneficiare dell'entusiasmo per l'AI, ha guadagnato il 2,44%, confermando un andamento positivo del 171% nell'anno precedente.

Nel contesto economico attuale, l'euro ha continuato a perdere valore rispetto al dollaro, raggiungendo i minimi degli ultimi due anni a quota 1,0289. Nonostante ciò, le materie prime hanno mostrato una forte crescita. Il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 2%, grazie alle speculazioni su possibili misure di stimolo in Cina.



Il contratto Brent per marzo 2025 è scambiato a 76,21 dollari al barile, mentre il WTI per febbraio 2025 è a 73,35 dollari. Anche l'oro ha visto un aumento dell'1%, con un prezzo di 2651,40 dollari l'oncia. Il prezzo del gas ha continuato a salire, a causa della sospensione delle consegne di gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina, con i future ad Amsterdam sopra i 50 euro al MWh.

A Piazza Affari, i titoli del settore energetico hanno registrato notevoli guadagni: Saipem (+6,1%), Eni (+2,84%), Tenaris (+2,08%), Enel (+2,02%) e Snam (+1,71%). Anche il settore delle telecomunicazioni ha mostrato buoni risultati, con Inwit che ha guadagnato il 2,19%. Tra i titoli in ribasso, si segnalano le banche: Bper (-2,9%), Banca MPS (-1,41%) e Unipol (-1,16%), insieme ad altri istituti bancari come Sondrio, Unicredit, Banco BPM e Intesa.



Nel settore automobilistico, Iveco e Ferrari hanno registrato perdite contenute. Tra i titoli fuori dal paniere principale, Gas Plus si è distinto con un +7,76%, mentre Geox ha perso il 7,69% a seguito della decisione di un aumento di capitale.

Lo spread tra BTP e Bund è rimasto stabile a 117 punti base, mentre si è allargato per la carta francese a 85 punti base. In sintesi, l'inizio del 2025 mostra una borsa che reagisce alle diverse tensioni mondiali e, nonostante il calo di alcuni settori, vede una forte ripresa dell'energia e della tecnologia, mentre alcuni settori mostrano le prime difficoltà.