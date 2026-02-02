Top Manager Reputation: a gennaio Orcel, Berlusconi e Descalzi sul podio



Nonostante l’approssimarsi di Capodanno, Orcel ha lanciato un avvertimento sulla necessità di creare gruppi bancari europei più solidi per contrastare la pressione degli Stati Uniti.

Segue Pier Silvio Berlusconi, a capo di Mediaset, con 88,51 punti. La sua figura è stata celebrata in concomitanza con la trasformazione di MFE, segnata dall’operazione ProSiebenSat. Al terzo posto, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, registra 86,09 punti; ha annunciato alla Casa Bianca la disponibilità dell’azienda ad investire in Venezuela, sottolineando il ruolo diplomatico sempre più rilevante dei top manager.

Carlo Messina, leader di Intesa Sanpaolo, resta nella top‑10 con 85,77 punti, dopo aver rafforzato la governance con due nuove nomine nei dipartimenti risk e compliance. Renato Mazzoncini, al comando di A2A, segna 83,40 punti, mentre Matteo Del Fante, atteso per una possibile riconferma alla guida di Poste, ottiene 80,02 punti.

Altri nomi di spicco includono Alessandro Benetton (77,87), Stefano Antonio Donnarumma (76,72), Flavio Cattaneo (76,19) e Urbano Cairo (75,77).



Giuseppina Di Foggia, amministratrice di Terna, mantiene la sua posizione a 74,67 punti, mentre Pierroberto Folgiero, con Fincantieri, sale di un posto a 73,78, evidenziando l’interesse crescente per le rotte artiche.

Pietro Labriola, al timone di TIM, raggiunge 71,67 punti, con una capitalizzazione di mercato che sfiora i 12 miliardi di euro. Cristina Scocchia, amministratrice di Illycaffè, chiude il 2025 con un +10 % di fatturato nonostante un incremento del 50 % dei costi delle materie prime, totalizzando 71,11 punti.

Luca de Meo, a capo di Stellantis, resta al 69,79, mentre Gian Maria Mossa di Banca Generali supera le aspettative 2025 con 69,08 punti. Luca Dal Fabbro (68,35) e Miuccia Prada (68,17) chiudono il podio della creatività, quest’ultima con un balzo di quattro posizioni grazie alle nuove collezioni.

Gli ultimi due posti della top 20 sono occupati da Marina Berlusconi (67,06) e Fabrizio Palermo (65,72).





Nella top 200, la crescita è significativa per alcune personalità emergenti:

- Renzo Rosso sale al 24° posto, +4 posizioni;

- Massimiliano Di Silvestre avanza al 26°, +8;

- Sabrina De Filippis raggiunge il 35°, +4;

- Ermenegildo Zegna arriva al 57°, +7;

- Vinicio Mosè Vigilante tocca il 100°, +34;

- Aldo Bisio chiude al 121°, +26.

Il trend reputazione CEO B2B evidenzia come la capacità di comunicare in modo trasparente e di anticipare le sfide geopolitiche sia diventata un elemento distintivo per le imprese con sede a Milano e le loro filiali internazionali. In un mercato sempre più interconnesso, la reputazione dei dirigenti non è più solo un riflesso interno, ma una leva strategica capace di influenzare partnership, investimenti e decisioni di mercato.

Il prossimo Capital Markets Day di Enel, previsto a fine anno, sarà osservato attentamente per capire come la reputazione manageriale possa tradursi in opportunità di finanziamento e sviluppo sostenibile, soprattutto in un contesto europeo che punta a rafforzare la propria autonomia rispetto alle dinamiche USA.



