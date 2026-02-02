Strategia energetica aziendale: perché le grandi raffinerie stanno riducendo i dividendi
Le principali compagnie petrolifere europee hanno annunciato una revisione dei piani di buyback, segnando un cambio di rotta nella strategia energetica aziendale. Shell, BP e TotalEnergies ridurranno gli acquisti di azioni fino al 25 % entro questo mese, per salvaguardare i bilanci di fronte a prezzi del greggio in calo e a tensioni geopolitiche in aumento. Dopo aver diminuito il numero di azioni in circolazione di quasi un quinto dal 2021, la priorità ora è contenere la volatilità di mercato. Nel frattempo, la Federal Reserve è al centro di un dibattito acceso dopo la nomina di Kevin Warsh a capo dell’istituzione. Warsh, veterano della crisi del 2008, propone una riforma del bilancio della Fed che prevede:
- Revisione del bilancio: riduzione significativa del portafoglio, considerato eccessivamente gonfio;
- Nuovo equilibrio Fed‑Tesoro: diminuzione dell’autonomia della banca centrale a favore del Tesoro degli USA;
- Possibili resistenze: la riduzione rapida potrebbe far salire i tassi a lungo termine, con impatti sui mutui e sul debito pubblico; Le proposte, se attuate, potrebbero modificare le dinamiche di credito per le imprese di Milano, Roma e Londra, dove le aziende dipendono fortemente da finanziamenti a tasso variabile.
Una crisi sanitaria sta colpendo il settore lattiero‑caseario. Un contaminante chiamato cereulide, rilevato in un lotto di olio ARA proveniente da Wuhan, ha contaminato prodotti destinati ai neonati di Nestlé, Danone e Lactalis. Le conseguenze sono:
- Perdite economiche: Nestlé rischia una flessione dei ricavi di circa 1,6 miliardi di euro, Danone stima un impatto di 40 milioni di euro;
- Danno reputazionale: la fiducia dei genitori verso i marchi potrebbe diminuire per anni;
- Nuove normative: l’EFSA ha fissato limiti più stringenti per la cereulide nei prodotti infantili. Il mercato dei metalli preziosi ha vissuto una giornata di estrema turbolenza. L’argento, dopo aver toccato i massimi storici, è precipitato del 20 % in un solo giorno, toccando i minimi del 2008. Il panico ha colpito il Diamond District di New York, dove alcune raffinerie hanno temporaneamente sospeso le vendite ai rivenditori, preoccupate per l’inflazione e la debolezza del dollaro. Questi sviluppi mostrano come le decisioni di strategia energetica aziendale, le riforme della Fed e le emergenze di sicurezza alimentare possano influenzare rapidamente gli equilibri economici globali, impattando sia le grandi multinazionali sia le PMI locali.
Le aziende che sapranno adattarsi in tempo potranno trasformare la crisi in opportunità.
Clicca per ingrandire l'immagine
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -