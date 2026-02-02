Strategia energetica aziendale: perché le grandi raffinerie stanno riducendo i dividendi



Una crisi sanitaria sta colpendo il settore lattiero‑caseario. Un contaminante chiamato cereulide, rilevato in un lotto di olio ARA proveniente da Wuhan, ha contaminato prodotti destinati ai neonati di Nestlé, Danone e Lactalis. Le conseguenze sono:

- Perdite economiche: Nestlé rischia una flessione dei ricavi di circa 1,6 miliardi di euro, Danone stima un impatto di 40 milioni di euro;

- Danno reputazionale: la fiducia dei genitori verso i marchi potrebbe diminuire per anni;

- Nuove normative: l’EFSA ha fissato limiti più stringenti per la cereulide nei prodotti infantili. Il mercato dei metalli preziosi ha vissuto una giornata di estrema turbolenza. L’argento, dopo aver toccato i massimi storici, è precipitato del 20 % in un solo giorno, toccando i minimi del 2008. Il panico ha colpito il Diamond District di New York, dove alcune raffinerie hanno temporaneamente sospeso le vendite ai rivenditori, preoccupate per l’inflazione e la debolezza del dollaro. Questi sviluppi mostrano come le decisioni di strategia energetica aziendale, le riforme della Fed e le emergenze di sicurezza alimentare possano influenzare rapidamente gli equilibri economici globali, impattando sia le grandi multinazionali sia le PMI locali.



Le aziende che sapranno adattarsi in tempo potranno trasformare la crisi in opportunità.