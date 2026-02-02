Piazza Affari accelera oltre quota 46.000 punti con il traino del comparto bancario



BPER si è distinta come la migliore azione della giornata grazie a un rialzo del 3,5%. Anche UniCredit ha partecipato alla corsa guadagnando il 2,2% al termine delle contrattazioni. Si tratta di numeri che pesano sull'indice FTSE MIB, data l'importanza sistemica di questi istituti.

Non sono mancate le soddisfazioni per il settore assicurativo. Generali ha messo a segno un incremento del 3,0%, dimostrando solidità in un contesto macroeconomico che resta fluido. In questo quadro positivo, Intesa Sanpaolo ha chiuso con un progresso frazionale dello 0,2%. La performance contenuta della banca guidata da Messina è legata ai risultati della divisione assicurativa, la quale ha registrato una flessione dell'utile del 22,2% su base annua. Nondimeno, la tenuta del titolo conferma la fiducia degli investitori nel modello di business diversificato del gruppo.

L'energia dei compratori si è estesa anche al comparto industriale e del lusso. Le auto di alta gamma di Ferrari hanno corso in borsa con un guadagno dell'1,5%, seguite a breve distanza da Stellantis che è salita dell'1,4%.



Anche il comparto tecnologico ha dato il suo contributo, con STMicroelectronics che ha aggiunto l'1,1% al suo valore di mercato. L'andamento complessivo riflette un clima favorevole per l'andamento borse europee, con gli investitori che bilanciano i rischi geopolitici e le opportunità di crescita interna. Questi sono i cinque titoli che hanno guidato il rialzo:

- BPER ha chiuso in vetta con un incremento del 3,5%;

- Generali ha registrato un solido aumento del 3,0%;

- UniCredit ha mostrato forza con un rialzo del 2,2%;

- Ferrari ha terminato la sessione in crescita dell'1,5%;

- Stellantis ha concluso con un progresso dell'1,4%.

In una giornata dominata dal segno più, Leonardo ha rappresentato la nota stonata. Il titolo della difesa ha ceduto lo 0,6% in scia alle indiscrezioni diplomatiche. Si parla di nuovi contatti tra USA e Iran per allentare le tensioni internazionali: questo scenario di potenziale distensione ha raffreddato l'interesse speculativo sulle aziende del settore aerospaziale.



Eppure, la correzione è apparsa comunque contenuta rispetto ai volumi scambiati. La chiusura di Milano sopra la soglia psicologica dei 46.000 punti suggerisce una rinnovata fiducia per gli investimenti Piazza Affari, consolidando il posizionamento del listino rispetto ai principali mercati continentali.