

Questa visione internazionale e la capacità di dettare l'agenda economica consolidano il suo primato assoluto.

Il panorama della leadership aziendale italiana vede una competizione serrata nelle posizioni di vertice, dove i risultati industriali si intrecciano con la capacità di narrazione dei brand. Ecco i primi cinque nomi che guidano la classifica:

- Andrea Orcel di Unicredit mantiene la prima posizione con un punteggio di 90.76.

- Pier Silvio Berlusconi, alla guida di MFE, occupa il secondo posto con 88.51 punti.

- Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, si posiziona terzo con 86.09.

- Carlo Messina di Intesa Sanpaolo segue in quarta posizione con 85.77.

- Renato Mazzoncini, vertice di A2A, chiude la top cinque con un punteggio di 83.40.

Dietro questi numeri ci sono strategie precise e mosse di mercato che influenzano la percezione degli investitori. Pier Silvio Berlusconi raccoglie i frutti della trasformazione di MFE e del successo del TG5, mentre Claudio Descalzi veste panni sempre più diplomatici. La sua recente presenza alla Casa Bianca per discutere degli investimenti di Eni in Venezuela conferma come il ruolo di un capo d'azienda oggi superi i confini del semplice bilancio.



Allo stesso modo, Carlo Messina rafforza la governance di Intesa Sanpaolo con nuove nomine strategiche, consolidando il titolo di Top Employer ottenuto dalla banca a livello europeo.

La vitalità delle grandi imprese italiane a Milano e nel resto del paese emerge anche dai movimenti nelle posizioni successive. Matteo Del Fante mantiene il sesto posto in attesa di conferme per Poste Italiane, seguito da Alessandro Benetton e Stefano Antonio Donnarumma. Cresce l'attenzione per Flavio Cattaneo, nono in classifica, con il mercato che guarda con estremo interesse al prossimo Capital Markets Day di Enel. Chiude la zona dei primi dieci Urbano Cairo.

Un segnale forte arriva dalla componente femminile della classifica, con quattro figure di spicco che occupano posizioni di rilievo nella top venti. Giuseppina Di Foggia, alla guida di Terna, si stabilizza all'undicesimo posto. Nondimeno, è il settore del lusso e dell'agroalimentare a mostrare una dinamicità particolare. Cristina Scocchia porta Illycaffè al quattordicesimo posto, chiudendo l'anno con un fatturato in crescita del 10% nonostante l'impennata dei costi delle materie prime.



Miuccia Prada compie un balzo significativo grazie al successo delle nuove collezioni, affiancata in classifica da Marina Berlusconi.

Il dinamismo del settore industriale è testimoniato anche da Pierroberto Folgiero di Fincantieri, impegnato nelle sfide strategiche delle rotte artiche, e da Pietro Labriola. L'amministratore delegato di Tim vive un momento di forte slancio in borsa, con una capitalizzazione che si avvicina ai 12 miliardi di euro. Nelle posizioni che seguono, si distinguono per crescita costante Gian Maria Mossa di Banca Generali, con risultati finanziari superiori alle attese, e Luca Dal Fabbro di Iren.

Esaminando la lista completa fino alla centesima posizione, si notano balzi in avanti degni di nota che riflettono operazioni di eCommerce e nuove strategie di mercato. Renzo Rosso di OTB sale al ventiquattresimo posto, mentre Massimiliano Di Silvestre di BMW Italia e Sabrina De Filippis di FS Logistix guadagnano terreno prezioso. La risalita più impressionante è quella di Vinicio Mosè Vigilante del GSE, che scala trentaquattro gradini, seguito da Aldo Bisio di Vodafone.





La reputazione online non è solo un esercizio di stile ma uno strumento di governance fondamentale per le aziende che operano in un contesto globale. La capacità di Andrea Orcel di guidare Unicredit verso una dimensione europea, unita alla solidità di leader come Carlo Messina e alla visione diplomatica di Claudio Descalzi, definisce l'attuale stato di salute del capitalismo italiano. In un periodo di scarsa mediaticità, la forza dei fatti e la chiarezza dei messaggi strategici diventano i veri motori del consenso e della fiducia nei confronti della leadership aziendale.