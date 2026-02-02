Il discorso di Draghi: l'Europa tra le pressioni di USA e Cina, la deindustrializzazione





La dottrina che separava nettamente gli affari dalla difesa è crollata con l'ascesa della Cina e il cambio di rotta di Washington. Mentre il commercio seguiva un tempo logiche di vantaggio comparato, oggi alcuni stati perseguono un vantaggio assoluto attraverso politiche mercantilistiche che svuotano le industrie altrui. L'ordine mondiale che conoscevamo non è fallito per un errore ideale: ha prodotto ricchezza per gli USA, stabilità per l'Europa e ha sollevato miliardi di persone dalla povertà nei paesi in via di sviluppo. Eppure, non ha saputo gestire il momento in cui i confini tra economia e sicurezza nazionale hanno iniziato a sovrapporsi pericolosamente.

Oggi l'Europa si trova schiacciata tra due giganti. Da una parte gli Stati Uniti che, con l'attuale postura politica, sembrano ignorare i benefici della cooperazione transatlantica per concentrarsi solo sui costi, imponendo dazi e vedendo con favore la frammentazione del blocco europeo. Dall'altra la Cina, che domina le catene del valore fondamentali per la transizione verde e non esita a usare il proprio potere di mercato per condizionare le scelte altrui.



Se il continente non reagisce, il rischio è quello di scivolare in una condizione di subordinazione economica e politica, perdendo la capacità di difendere i propri valori fondamentali.

La vulnerabilità europea è evidente nei numeri: - la Cina fornisce oltre il 90% delle terre rare importate dall'UE; - il mercato cinese domina le catene del valore delle batterie e del settore solare; - la dipendenza energetica e tecnologica dagli USA resta un fattore critico per la tenuta del sistema produttivo.

Nondimeno, il continente possiede ancora leve di potere straordinarie che spesso sottovaluta. Nel 2023 l'UE si è confermata il maggiore esportatore e importatore mondiale di beni e servizi. Con acquisti dal resto del mondo per 3.600 miliardi di euro, l'Europa rappresenta il principale partner commerciale per più di 70 nazioni. La forza dell'integrazione economica ha creato dei poli di eccellenza che sono indispensabili per il resto del pianeta. Le aziende europee detengono il controllo totale della litografia ultravioletta estrema, l'unica tecnologia in grado di produrre i chip più avanzati al mondo.



In aggiunta a questo, il continente produce la metà degli aerei commerciali globali e progetta i motori che muovono la navigazione internazionale. Queste non sono solo voci di bilancio, ma sono strumenti di autonomia strategica europea che vanno usati per ridisegnare i rapporti di forza.

Il problema risiede nella struttura decisionale. Agire come una confederazione di stati, dove ogni capitale mantiene il diritto di veto e una propria visione particolare, rende l'Europa debole e vulnerabile ai ricatti esterni. Un gruppo di nazioni che si limita a coordinarsi resta un insieme di soggetti isolati. Per generare vero potere è necessario il passaggio verso un modello di federalismo pragmatico. Dove il continente ha scelto di agire come un unico soggetto federato, come nel caso della politica monetaria, della concorrenza o del commercio, viene rispettato e temuto dai competitor globali. Dove invece prevale la frammentazione, come nella difesa o nella politica industriale, il peso specifico dei singoli stati è irrilevante di fronte alle superpotenze.





L'unità non è un prerequisito che cade dall'alto, ma si costruisce attraverso l'azione comune. Prendere decisioni difficili insieme, come è accaduto nel confronto strategico riguardante la Groenlandia, dimostra che la solidarietà europea si forgia sul campo. Non tutti i paesi si muoveranno alla stessa velocità, ma la direzione deve essere chiara. La vera forza collettiva nasce dalla volontà di trasformare il mercato unico in una potenza politica capace di dettare regole anziché subirle. Solo così l'Europa potrà garantire la propria competitività B2B e preservare un benessere che non è più scontato. La transizione sarà complessa e richiederà di navigare in un mare di rivalità crescenti, ma restare fermi significa accettare una lenta deindustrializzazione sotto l'egemonia altrui. Il futuro del continente dipende dalla scelta di diventare un attore sovrano o rimanere un semplice teatro di scontro per le ambizioni di Pechino e Washington.

