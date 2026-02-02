HCOB PMI Settore Manifatturiero Italia: tra costi in rialzo e ottimismo per il futuro



È un segnale di fiducia importante per la performance industriale B2B del nostro territorio.

- La produzione e i nuovi ordini sono calati per il secondo mese consecutivo;

- Il ritmo della flessione è però meno marcato rispetto alla fine del 2025;

- La domanda estera rimane debole, condizionando le vendite oltre i confini nazionali;

- I tempi di consegna dei fornitori sono migliorati grazie a una minore pressione sugli acquisti;

- L'occupazione rappresenta l'unica nota positiva con una crescita costante.

Il vero ostacolo per la competitività risiede però nell'impennata dei costi di produzione. All'inizio dell'anno i prezzi dei beni sono saliti con una velocità che non si vedeva dal novembre del 2022. Questa pressione ha costretto molte aziende ad aumentare i listini di vendita per proteggere i margini. Si tratta del rincaro più sensibile degli ultimi nove mesi. In questo contesto, la gestione della catena di fornitura diventa cruciale. Molte realtà hanno scelto di ridurre le scorte in magazzino per ottimizzare le risorse e attendere tempi migliori.



Ciononostante, lo sguardo dei produttori è rivolto al futuro con un ottimismo che non si registrava da quasi quattro anni e mezzo. Le aspettative di crescita sono alimentate dal lancio di nuove soluzioni tecnologiche e dalla speranza di un calo dei tassi d'interesse.

Le imprese credono nel recupero del comparto. La strada è ancora in salita, ma il morale degli industriali in Italia suggerisce che la svolta potrebbe essere vicina. Il calo dei nuovi ordini è stato legato alla fragilità della domanda e a diverse cancellazioni, eppure la stabilità a monte della filiera inizia a dare i suoi frutti. Il panorama attuale riflette una fase di transizione. Se da un lato i volumi di produzione risentono della scarsità di alcuni materiali, dall'altro la velocità delle spedizioni dei prodotti finiti è aumentata. Le aziende hanno preferito posticipare gli acquisti, puntando su una gestione più snella. Questa strategia mira a bilanciare l'incertezza del mercato con la necessità di rimanere operativi. Il livello di confidenza ha toccato uno dei punti più alti in quasi quattro anni e mezzo, a dimostrazione che il sistema produttivo si sta preparando a una nuova fase di stabilità.





Secondo Nils Müller, Junior Economist, presso Hamburg Commercial Bank, “Il settore manifatturiero italiano ha iniziato il 2026 ancora in contrazione, anche se i dati dell’indagine di gennaio hanno offerto segnali incerti che indicano che si stia virando verso un terreno più stabile. L’indice principale è aumentato appena da 47.9 a 48.1, segnando un secondo mese al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0 purché con un tasso di declino più lieve. I cali minori sia della produzione che dei nuovi ordini suggeriscono un possibile rallentamento dell’intensa debolezza osservata alla fine del 2025. La domanda, sia domestica che estera, resta comunque fragile e le aziende riportano cancellazioni e condizioni di mercato complicate. Gli ordini esteri, tranne le brevi riprese di maggio e novembre 2025, hanno continuato la tendenza di calo che ormai dura da quasi tre anni, anche se quest’ultimo è stato moderato. Uno degli sviluppi più sorprendenti a gennaio è stata l’ulteriore intensificazione della pressione dei prezzi. Quelli d’acquisto sono aumentati al tasso più rapido in oltre tre anni, a causa degli aumenti generali di materie prime chiave, compresi metalli e legno.

Questo incremento dell’inflazione dei costi ha influenzato i prezzi di vendita che sono saliti per la seconda volta in tre mesi. Per il momento l’inflazione delle tariffe applicate resta lieve in paragone a quella dei costi, ma la ripresa degli incrementi dei prezzi indica un ritorno delle pressioni sui margini. Nel mezzo di questo indebolimento del flusso di ordini, le aziende hanno diminuito i loro acquisti ad un tasso più rapido, contribuendo così allo smaltimento degli inventari. Allo stesso tempo ci sono stati segnali di stabilizzazione nella catena di fornitura, con tempi medi di consegna accorciati per la prima volta da metà 2025. I livelli occupazionali hanno fornito un raro barlume di speranza salendo per la prima volta in quattro mesi, poiché le aziende hanno assunto personale per lo più su base permanente, il che riflette migliori previsioni per i prossimi dodici mesi. Questo miglioramento d’umore era anche evidente nelle previsioni generali, con un indice notevolmente aumentato e ad un livello tra i più alti in quasi quattro anni e mezzo, sostenuto da aspettative di recupero del settore, tagli dei costi dei prestiti e sviluppo di nuovi prodotti ”.



