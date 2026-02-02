Crollo dell'argento e volatilità dei mercati: l'impatto globale delle materie prime

Questa mossa suggerisce che molti operatori stiano riscontrando serie difficoltà nel soddisfare le richieste di integrazione dei margini. In Cina, i trader impegnati nei fondi futures sull'argento faticano a liquidare le proprie posizioni, alimentando un'ondata di vendite che sta travolgendo anche altri settori finanziari.
La forza del momentum è brutale: spinge verso l'alto con vigore, ma distrugge con la stessa rapidità quando la direzione cambia. L'argento ha vissuto oscillazioni violente, stabilizzandosi temporaneamente intorno ai 78,50 dollari l'oncia, con un calo giornaliero dell'8%. Sebbene il prezzo resti di poco superiore al minimo toccato venerdì di 73,70 dollari, l'estrema volatilità dei mercati finanziari rende ogni previsione incerta nel breve termine.
Questo clima di incertezza ha tolto ossigeno ai mercati azionari mondiali:
- in Asia tutti gli indici principali hanno chiuso in territorio negativo;
- il Nikkei non è riuscito a mantenere i guadagni iniziali nonostante i sondaggi elettorali favorevoli al LDP;
- la borsa della Corea del Sud ha subito un tracollo del 5,5%;
- i futures su Wall Street segnalano una flessione dell'1,2%;
- le piazze in Europa prevedono aperture in calo tra lo 0,6% e l'1%.
Il dato più preoccupante riguarda però la mancanza di porti sicuri. In una situazione di panico tradizionale, l'oro e i titoli del Tesoro degli USA dovrebbero attirare capitali. Nondimeno, la fiducia verso gli asset americani appare oggi meno solida. L'oro ha infatti registrato una delle peggiori performance giornaliere degli ultimi decenni, mettendo sotto pressione anche i comparti azionari considerati più surriscaldati.
In questo scenario, gli investimenti in materie prime condizionano le aspettative sugli utili aziendali. Le società dovranno presentare risultati eccezionali per giustificare valutazioni che molti considerano eccessive. Questa settimana circa il 25% delle aziende che compongono lo S&P 500 e il 30% della capitalizzazione dell'indice Euro STOXX pubblicheranno i propri dati trimestrali.
I riflettori sono puntati sui giganti tecnologici:
- Alphabet dovrà dimostrare la sostenibilità dei propri margini;
- Amazon sarà osservata speciale per l'andamento dei consumi e del cloud;
- AMD fornirà indicazioni cruciali sulla domanda di semiconduttori;
- Microsoft ha già mostrato quanto il mercato possa essere severo se le aspettative non vengono soddisfatte.
Il tema centrale resta l'impatto della tecnologia AI sui conti aziendali. Gli analisti di Goldman Sachs evidenziano che la spesa in conto capitale per i fornitori di infrastrutture AI è salita a 561 miliardi di dollari per l'anno in corso. Si tratta di un incremento del 38% rispetto alle stime precedenti. La sfida per il settore tecnologico è chiara: i costi enormi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale devono iniziare a produrre benefici tangibili, soprattutto ora che la liquidità globale sembra farsi più nervosa a causa del terremoto nel mercato dei metalli preziosi.
La correlazione tra il settore delle commodity e l'azionario è diventata più stretta. Gli investimenti in materie prime non sono più un comparto isolato, ma rappresentano il termometro della salute del sistema finanziario globale. Con la volatilità dei mercati finanziari che non accenna a diminuire, gli operatori si chiedono se il crollo dell'argento sia solo un segnale isolato o l'inizio di una correzione più profonda che coinvolgerà l'intero ecosistema B2B e tecnologico.
