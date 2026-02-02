Crollo dell'argento e volatilità dei mercati: l'impatto globale delle materie prime

Gridare al fuoco in un teatro affollato. Questa è l'immagine che meglio descrive l'attuale caos nel mercato dei metalli preziosi, dove la fuga degli investitori sta scatenando un effetto domino senza precedenti. La folla di piccoli risparmiatori, fondi speculativi e algoritmi che avevano scommesso sull'oro e sull'argento si è improvvisamente riversata verso le uscite. Quando il valore dell'argento crolla del 30% in una sola seduta, l'unica priorità diventa vendere prima degli altri.

La tensione è palpabile e le autorità finanziarie hanno iniziato a correre ai ripari. Il CME ha reagito con decisione, aumentando i margini su diversi contratti relativi ai metalli di una percentuale compresa tra il 2 e il 4%.