L'asta dei titoli di Stato in Giappone stabilizza i mercati: l'impatto sulla politica monetaria BCE 2026



Anche il tail

- – la differenza tra il prezzo medio di aggiudicazione e il prezzo di negoziazione pre-asta – è risultato trascurabile, rafforzando la fiducia degli operatori. Nonostante il successo, il rendimento titoli di Stato Giappone di riferimento si è mantenuto a un livello elevato, appena sotto un picco che non si vedeva da diciassette anni, fissato all'1,86%.

L'attenzione si era alzata dopo che il Governatore della Banca del Giappone (BOJ), Kazuo Ueda, aveva lasciato intendere la possibilità di un rialzo dei tassi già a dicembre. Egli aveva infatti dichiarato che i policymaker

- avrebbero valutato attentamente i pro e i contro

- di una mossa restrittiva, facendo tremare i mercati globali.

La ragione della preoccupazione è chiara. Il Giappone è la più grande nazione creditrice del mondo. Se i rendimenti domestici aumentano, sorge il timore che il Paese possa moderare la sua storica domanda di debito estero, preferendo mantenere i capitali in strumenti nazionali più remunerativi. Però, questo solido risultato d'asta potrebbe anche servire da segnale di allerta, indicando che una parte significativa degli investitori giapponesi sta già scegliendo di concentrare i propri investimenti in patria.





Mentre i buoni risultati di Tokyo hanno contribuito a stabilizzare i Treasury USA, i bond australiani sono rimasti sotto pressione nella sessione asiatica, riflettendo una cautela che persiste nella regione.

Un altro fronte di nervosismo, quello dei mercati delle criptovalute, ha mostrato segni di calma dopo un'altra forte flessione. Dopo il calo, i prezzi di Bitcoin si sono nuovamente attestati intorno agli $87.000. È rilevante notare che l'asset digitale è comunque in diminuzione del 7% in un anno in cui molti si aspettavano una forte ascesa, spinta anche dall'avvento di una amministrazione negli USA considerata più favorevole al settore. La volatilità asset digitali rimane una caratteristica predominante, con la capitalizzazione di mercato complessiva, tracciata dalla società di analisi CoinGecko, che ha subito una contrazione di quasi 1,4 trilioni di dollari, rispetto al picco di 4,4 trilioni raggiunto in ottobre.

Sul fronte azionario, le piazze internazionali hanno mostrato compostezza, fatta eccezione per la Corea del Sud.



Qui, l'allentamento delle tariffe imposto dagli Stati Uniti ha fornito un boost

- ai produttori di chip.

Adesso, l'attenzione del mondo economico B2B si sposta sull'Europa, con la pubblicazione dei dati flash

- sull'inflazione per l'Eurozona. Nonostante le attese indichino una persistenza nell'aumento dei prezzi, è improbabile che questo dato sposti in modo significativo le prospettive sui tassi di interesse. Le analisi di mercato suggeriscono che la Banca Centrale Europea (BCE) manterrà una posizione di attesa, senza cambiamenti drastici, per tutto il 2026. L'aspettativa di una politica monetaria BCE 2026 stabile fornisce agli investitori istituzionali e alle grandi aziende una base di prevedibilità cruciale per la pianificazione finanziaria a medio e lungo termine.