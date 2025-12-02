I segreti delle FTSE MIB quotazioni: perché Milano celebra la FED



Molti operatori hanno così spinto gli acquisti sui titoli delle maggiori istituzioni creditizie. Il comparto, decisivo per gli investimenti bancari Italia, ha registrato performance notevoli. Generali ha fatto da apripista con un balzo del 2%. Molto bene anche istituti di credito come BPER Banca, che è salita dell'1,9%, e Popolare di Sondrio, in aumento dell'1,5%. Le grandi banche non sono state da meno: UniCredit ha guadagnato lo 0,8%, mentre Intesa Sanpaolo si è apprezzata dello 0,5%. L'andamento titoli finanziari riflette una chiara scommessa sulla riattivazione del credito e su una migliore redditività futura in un contesto di tassi potenzialmente meno restrittivi. Ciononostante, non tutti i titoli azionari hanno beneficiato dell'ondata positiva, e diverse società hanno registrato cali significativi a causa di questioni specifiche. Il caso più difficile è stato quello di Monte dei Paschi di Siena (MPS). La banca ha subito una flessione del 3,7%.



Il titolo continua infatti a scontare le accuse di aggiotaggio e ostacolo, relative all'operazione che le aveva permesso di acquisire il controllo di Mediobanca, che a sua volta ha ceduto lo 0,3%.

Anche settori strategici come l'energia e l'automotive hanno mostrato debolezza, frenando il rialzo complessivo delle FTSE MIB quotazioni. Saipem ha ceduto il 3,6% e Tenaris il 2,9%. Pure il segmento lusso e quello automobilistico hanno chiuso in rosso. Ferrari è scesa dell'1,2% e Stellantis ha perso l'1%. Persino l'aggiornamento positivo degli analisti non è bastato a sostenere alcuni titoli. Campari-Milano è scesa dello 0,5%, eppure Barclays aveva da poco promosso l'azione, portando il rating a "overweight" e innalzando il prezzo obiettivo a 7,90 euro.

Nel complesso, il mercato italiano mostra resilienza, guidato dalla forza dei suoi pilastri finanziari. Questo comparto continua a beneficiare di un contesto macroeconomico che, pur incerto, premia la solidità e le prospettive di crescita legate agli investimenti bancari Italia.



