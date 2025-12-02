Eurozona: a ottobre tasso di disoccupazione al 6,4%. In Italia cala al 6,0%



Questo lento scivolamento annuale suggerisce che, nonostante la ripresa post-pandemica e l'introduzione accelerata di tecnologie come l'AI, l'assorbimento della forza lavoro non avviene al ritmo desiderato dagli attori economici. Le stime di Eurostat quantificano il fenomeno con precisione. A ottobre 2025 si contavano 13,351 milioni di persone disoccupate nell'UE, di cui 11,033 milioni risiedevano nell'area dell'euro. Se è vero che l'Eurozona ha visto una lieve diminuzione di 13 mila disoccupati rispetto a settembre, l'UE ha al contrario registrato un aumento complessivo di 32 mila unità. Il confronto su base annua è però l'elemento più rilevante per le strategie aziendali. La disoccupazione è aumentata di 517 mila persone nell'UE e di 308 mila nell'area dell'euro, un volume significativo che le imprese devono considerare nell'ambito della pianificazione delle risorse umane e dell'espansione dei servizi eCommerce. L'analisi per singolo Paese rivela scenari economici molto eterogenei. La Germania, il principale motore economico, continua a registrare un bassissimo tasso di disoccupazione al 3,8%.



L'Italia si è posizionata a un 6,0%. La Francia, nondimeno, ha mostrato una quota decisamente superiore, toccando il 10,5%.

La condizione dei giovani nel mercato del lavoro europeo è un indicatore cruciale per il futuro della disponibilità di talenti. La disoccupazione giovanile continua a essere un problema strutturale. A ottobre 2025, erano 2,960 milioni i giovani, sotto i 25 anni, senza impiego nell'UE, con 2,352 milioni concentrati nell'area dell'euro. Il tasso di disoccupazione giovanile era stabile al 15,2% nell'UE e al 14,8% nell'area dell'euro rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, questo dato è peggiorato: la disoccupazione giovanile è aumentata di 74 mila unità nell'UE e di 39 mila nell'area dell'euro. L'analisi per genere offre ulteriori dettagli per le politiche di inclusione aziendale. Il tasso di disoccupazione femminile nell'UE è salito leggermente, attestandosi al 6,3% contro il 6,2% di settembre. Il tasso di disoccupazione maschile è rimasto stabile al 5,8%.



Nell'area dell'euro, la disoccupazione femminile era stabile al 6,6%, mentre quella maschile è migliorata leggermente, scendendo al 6,1%.

Italia ai minimi storici e crescono gli occupati

L'Italia inverte la rotta e presenta un dinamismo inaspettato, distinguendosi dalla stabilità negativa osservata nel resto dell'Eurozona. I dati Istat relativi a ottobre 2025 mostrano un andamento occupazione robusto e in crescita. Il numero di occupati ha raggiunto 24 milioni 208mila, in netta crescita rispetto a settembre. L'aumento dell'occupazione ha toccato tutte le categorie principali del lavoro: i dipendenti permanenti, pari a 16 milioni 468mila, hanno continuato la loro espansione; i dipendenti a termine sono arrivati a 2 milioni 514mila; gli autonomi hanno toccato 5 milioni 227mila unità.

Questo miglioramento si è tradotto in una crescita del tasso di occupazione, che ha raggiunto il 62,7%, e in un calo del tasso di disoccupazione, ora al 6,0%. Il tasso di inattività, ovvero la quota di persone che non cercano attivamente lavoro, è rimasto stabile al 33,2%.





La crescita mensile di 75 mila occupati (+0,3%) è stata diffusa, interessando uomini, donne, dipendenti e autonomi, e la maggior parte delle classi d’età, fatta eccezione per i 25-34enni che hanno mostrato una diminuzione. La diminuzione delle persone in cerca di lavoro è stata altrettanto marcata, pari a 59 mila unità in meno (-3,7%). Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è sceso con forza, attestandosi al 19,8%, con un calo di 1,9 punti in un solo mese, un segnale vitale per le aziende che si affidano alla pipeline di giovani talenti. Confrontando l'ottobre 2025 con l'anno precedente, l'andamento occupazione Italia si rivela solido. Il numero di occupati supera quello di ottobre 2024 dello 0,9%, ovvero 224 mila unità in più. Questo aumento è dovuto essenzialmente alla crescita dei dipendenti permanenti (+288 mila) e degli autonomi (+123 mila), anche se si è registrata una contrazione nel lavoro a termine (-188 mila). In un anno, il tasso di occupazione è salito di 0,4 punti percentuali. Nello stesso periodo, il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito di 34 mila unità, così come il numero degli inattivi, calato di 171 mila unità, riflettendo un mercato italiano in grado di mobilitare risorse precedentemente inattive.



