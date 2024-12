Wall Street positiva, spinta dal settore tech





Wall Street apre la settimana in territorio positivo, con l'indice S&P 500 che sfiora il massimo storico, trainato dai titoli tecnologici. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati economici in arrivo questa settimana.

Focus sui dati economici

Questa settimana sarà cruciale per gli investitori, con la pubblicazione del report sull'occupazione non agricola di novembre, previsto per venerdì. Questo dato è un indicatore chiave per valutare lo stato di salute del mercato del lavoro. Jay Woods, chief global strategist di Freedom Capital Markets, sottolinea che una lettura in linea con le aspettative dovrebbe mantenere la Federal Reserve sulla buona strada per un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nel meeting di questo mese.

La scorsa settimana la Fed ha minimizzato i dati sull'inflazione, in linea con le attese degli analisti, dimostrando che la strategia del "no landing" è ancora in gioco, visto che l'obiettivo del 2% di inflazione non è stato ancora raggiunto e la disoccupazione rimane storicamente bassa. Martedì è prevista la pubblicazione dei dati sulle offerte di lavoro di ottobre, mentre mercoledì saranno resi noti i dati sull'occupazione privata di novembre.

Il manifatturiero statunitense migliora

I dati dell'Institute for Supply Management (ISM) mostrano un miglioramento dell'attività manifatturiera statunitense a novembre. La lettura finale dell'indice PMI manifatturiero S&P è stata rivista al rialzo a 49,7, rispetto alla precedente lettura di 48,8. Alle 11:30 ET, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,23%, mentre l'S&P 500 è salito dello 0,19% e il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,85%.