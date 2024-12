OVHcloud punta sull'Italia con la nuova Region di Milano





OVHcloud celebra 25 anni e annuncia importanti investimenti per il 2025, tra cui una nuova Region a Milano. L'azienda si concentra su cloud affidabile, innovazione e espansione internazionale.

Un Cloud di fiducia al centro della strategia di OVHcloud

OVHcloud, leader europeo del cloud, ha annunciato le sue strategie per il 2025 durante l'OVHcloud Summit 2024. L'azienda, guidata dal fondatore Octave Klaba e dal nuovo CEO Benjamin Revcolevschi, punta a rafforzare la propria presenza a livello globale con un focus particolare sul cloud affidabile e sovrano.

In un contesto geopolitico complesso, OVHcloud investe in certificazioni di sicurezza come SecNumCloud, ISO 27001, ISO 27701, ACN (Italia) e C5 (Germania). L'obiettivo è garantire la massima protezione dei dati, rispondendo alle crescenti preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza informatica. Per offrire maggiore controllo ai clienti, OVHcloud propone soluzioni come Bare Metal Pod e On-Prem Cloud Platform. Bare Metal Pod consiste in un rack sicuro e isolato, gestibile da remoto, che presto otterrà la certificazione SecNumCloud. On-Prem Cloud Platform, invece, è una soluzione hardware indipendente che permette alle aziende di gestire i propri dati localmente, con servizi cloud per Bare Metal, Hosted Private Cloud e Public Cloud.

Innovazione e nuove tecnologie per il futuro del Cloud

OVHcloud continua a investire nell'innovazione, presentando diverse novità in ambito Webcloud, Bare Metal, Public Cloud, AI e Quantum Computing.