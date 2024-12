Mercato del lavoro in Italia: ottobre 2024 positivo





A ottobre 2024, il mercato del lavoro italiano mostra segnali positivi, con un aumento degli occupati e una diminuzione dei disoccupati.

Crescita dell'occupazione a ottobre 2024

Il numero di occupati è cresciuto dello 0,2% rispetto a settembre, pari a 47mila unità in più, raggiungendo quota 24 milioni e 92 mila. L'aumento riguarda soprattutto gli uomini, i dipendenti a tempo indeterminato e gli autonomi, con una crescita particolarmente significativa per la fascia di età over 50. L'occupazione è rimasta stabile tra i giovani (15-24 anni) e le donne, mentre si registra un calo tra i 25-49enni e i dipendenti a termine.

Il tasso di occupazione è salito al 62,5%, con un incremento di 0,1 punti percentuali. Questo aumento si deve principalmente alla crescita dei dipendenti permanenti, che raggiungono i 16 milioni e 210mila, e degli autonomi, che arrivano a 5 milioni e 158mila, mentre i dipendenti a termine calano a 2 milioni e 724mila.

Calo della disoccupazione

Il numero di persone in cerca di occupazione è diminuito del 3,8% a ottobre, corrispondente a 58mila unità in meno. Questo calo interessa sia uomini che donne e tutte le fasce d'età. Il tasso di disoccupazione scende al 5,8%, con una riduzione di 0,2 punti, mentre il tasso di disoccupazione giovanile registra un calo più marcato, all'17,7% (-1,1 punti).

Aumento degli inattivi

Il numero di inattivi è aumentato dello 0,2%, pari a 28mila unità, soprattutto tra le donne e gli under 35. Al contrario, si osserva un calo tra gli uomini e le altre fasce d'età.

Quest'ultimo dato, in controtendenza rispetto al calo mensile dei disoccupati, merita una attenta riflessione. Anche qui, l'aumento dell'occupazione è trainato dai dipendenti a tempo indeterminato (+449mila) e dagli autonomi (+127mila), mentre i dipendenti a termine diminuiscono (-212mila).