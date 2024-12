Mercato auto in Italia: calo anche a novembre 2024





Il mercato automobilistico italiano mostra segnali di difficoltà. A novembre 2024, le immatricolazioni di autovetture hanno registrato un calo del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023, attestandosi a 124.251 unità. Anche il bilancio degli undici mesi, da gennaio a novembre, conferma il trend negativo, con un lieve calo dello 0,2% e 1.452.973 immatricolazioni complessive. Questa situazione di generale difficoltà si ripercuote in modo particolare su Stellantis.

Le difficoltà di Stellantis nel mercato italiano

Il gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha registrato a novembre una flessione nelle vendite del 24,6% in Italia, pari a 30.

817 auto. Di conseguenza, la quota di mercato del gruppo è scesa al 24,7%, dal 29,3% dello stesso mese dell'anno precedente. Il quadro degli undici mesi non è più incoraggiante, con 428.205 auto vendute, il 9,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, e una quota di mercato in calo dal 32,4% al 29,4%. Il Centro Studi Promotor, per voce del presidente Gian Primo Quagliano, attribuisce questa contrazione al rincaro dei prezzi delle auto nuove, che ha spinto i consumatori verso il mercato dell'usato e ha modificato le abitudini d'acquisto delle auto elettriche, spesso acquistate come secondo o terzo veicolo. Che dire? Non va bene.

L'impatto sul parco circolante e il mercato delle auto elettriche

Questo scenario, apparentemente contraddittorio, vede un mercato delle auto nuove in sofferenza, mentre il parco circolante continua ad aumentare. Secondo l'Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), il tasso di motorizzazione in Italia è passato da 65,6 auto ogni 100 abitanti nel 2019 a 69,4 nel 2023.