HCOB PMI Manifatturiero Italia: a novembre nuovo elevato calo dell’attività





Secondo i dati HCOB PMI di novembre, il settore manifatturiero italiano continua a contrarsi sempre più. La debolezza delle condizioni della domanda rimane la causa principale del calo, con i nuovi ordini in entrata in declino al tasso più rapido sinora osservato nel 2024. Allo stesso tempo sia la produzione che i livelli occupazionali sono calati a tassi più elevati, mentre il livello degli ordini in fase di lavorazione è diminuito al ritmo più veloce in oltre 15 anni. Di conseguenza, si abbassa il bisogno di fattori produttivi, favorendo a sua volta un indebolimento della pressione sui costi.





L'Indice HCOB PMI (Purchasing Managers' IndexTM) sul Settore Manifatturiero Italiano, un indicatore composito a una cifra della prestazione del settore manifatturiero derivato da indicatori relativi a nuovi ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori e scorte di acquisto, ha postato a novembre 44.5, in discesa da 46.9 di ottobre. Dopo i precedenti tre mesi di declino consecutivo, l’indice principale è calato al livello minimo in un anno. Inoltre, quattro su cinque componenti del PMI hanno influenzato negativamente i risultati di novembre. Sono i nuovi ordini, componente principale del PMI, che hanno agito da freno sul PMI generale.



Il volume delle nuove commesse è calato al tasso più rapido in quasi un anno ed è stato collegato dalle aziende campione alle deboli condizioni della domanda e ai maggiori livelli di incertezza.

Riteniamo che l’applicazione delle tariffe potrebbe soprattutto avere un impatto su nazioni come Germania e Italia, poiché sono particolarmente vulnerabili a causa della forte dipendenza dall’industria manifatturiera e dalla domanda estera”.