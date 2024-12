Borsa italiana: Stellantis crolla, bancari sotto i riflettori





Sommario: Giornata movimentata per Piazza Affari, con il crollo di Stellantis dopo le dimissioni di Carlos Tavares e l'attenzione degli investitori rivolta ancora una volta al settore bancario. La Borsa di Milano ha vissuto una giornata altalenante, chiudendo in leggero rialzo. Il FTSEMib, l'indice principale di Piazza Affari, ha terminato la seduta con un +0,21%, a 33.483 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 33.100 e un massimo di 33.598 punti. Anche gli altri indici hanno registrato variazioni contenute: il FTSE Italia All Share ha guadagnato lo 0,15%, mentre il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star hanno chiuso in territorio negativo, rispettivamente con -0,47% e -0,16%.

Il controvalore degli scambi è stato di 2,82 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,08 miliardi di venerdì. Intanto, il bitcoin si avvicinava alla soglia psicologica dei 100.000 dollari, attestandosi a poco meno di 97.000 dollari (circa 92.000 euro). Lo spread Btp-Bund si è mantenuto stabile intorno ai 122 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 3,35%. L’euro è rimasto sotto quota 1,05 dollari.

Stellantis: crollo in borsa dopo le dimissioni di Tavares

La notizia del giorno è stata il crollo di Stellantis, che ha perso il 6,3%, arrivando persino ad essere sospesa in avvio di seduta per eccesso di ribasso. Il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico ha accettato le dimissioni dell'amministratore delegato Carlos Tavares. La società ha annunciato che il successore sarà nominato nel primo semestre del 2025.

Un'eventuale revisione delle condizioni dell'offerta potrebbe quindi arrivare solo a marzo 2025. Anche IntesaSanpaolo e Banca MPS hanno registrato variazioni contenute, rispettivamente con +0,14% e +0,16%. Il settore bancario italiano continua a essere oggetto di speculazioni e possibili riassetti, mantenendo alta l'attenzione degli investitori. Il futuro di BancoBPM rimane al centro dell'attenzione, con UniCredit che sembra voler giocare una partita attendista.