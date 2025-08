Euronext sorprende i mercati: crescita record nel secondo trimestre del 2025

Il secondo trimestre del 2025 ha segnato per Euronext un periodo di successi finanziari senza precedenti, superando ogni aspettativa e stabilendo nuovi massimi storici. L'eccezionale performance è il risultato di una combinazione virtuosa: una robusta crescita organica, condizioni di mercato particolarmente favorevoli e l'efficace integrazione di acquisizioni strategiche. La società, che opera come principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha registrato una forte espansione in ogni segmento. I ricavi consolidati hanno raggiunto l'impressionante cifra di 465,8 milioni di euro, segnando un incremento del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo slancio ha spinto il margine EBITDA rettificato al 63,8%, evidenziando un'efficienza operativa notevole.