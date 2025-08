Euronext mira alla Borsa di Atene: l'offerta che potrebbe ridisegnare i mercati europei

Il panorama finanziario europeo si prepara a una significativa trasformazione. Euronext, il principale operatore paneuropeo di mercati, ha messo sul tavolo una proposta ambiziosa per acquisire la Borsa di Atene. Si tratta di un'offerta pubblica volontaria di scambio azionario, rivolta a tutti gli azionisti di Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange, la società madre del gruppo finanziario greco Athex Group. Questa mossa, se andrà a buon fine, consoliderebbe ulteriormente la presenza di Euronext nel sud-est Europa, espandendo il suo raggio d'azione. La proposta, strutturata come uno scambio di azioni, prevede un tasso di conversione fisso: per ogni nuova azione Euronext, verranno scambiate 20.000 azioni ordinarie Athex.