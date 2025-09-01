Mercati in fermento: il dollaro scivola, euro e oro conquistano nuovi picchi

Una significativa inversione di tendenza sta ridisegnando gli equilibri globali dei mercati finanziari. Il dollaro statunitense, valuta di riferimento per antonomasia, sta vivendo un momento di debolezza, mentre l'euro e i metalli preziosi, in particolare l'oro, mostrano una vitalità inaspettata. Questa combinazione di eventi suggerisce profonde modificazioni nelle aspettative degli investitori. Il dollaro continua a perdere quota. L'euro, invece, accelera con decisione, superando la soglia di 1,17 dollari e mostrando un incremento dello 0,43%, raggiungendo 1,1720. A sostenere la moneta unica contribuiscono i recenti dati positivi che riguardano il mercato del lavoro nell'Eurozona: a luglio, il tasso di disoccupazione destagionalizzato è sceso al 6,2% dal 6,3% registrato a giugno.