Mercati in fermento: il dollaro scivola, euro e oro conquistano nuovi picchi

Parallelamente, nell'intera UE si è verificato un calo dal 6% al 5,9% nel mese precedente. Questi numeri infondono fiducia, segnalando una resilienza economica che supporta il valore dell'euro.
Nel contempo, il panorama energetico presenta un quadro differente. I prezzi del petrolio sono in calo. Ciò si deve principalmente all'atteso aumento dell'offerta da parte dell'Opec+ e a una domanda di carburante meno intensa negli Stati Uniti, tipica del periodo di fine estate. Anche il gas naturale subisce una battuta d'arresto, scendendo sotto i 32 euro al megawattora sulla borsa di Amsterdam. Questi movimenti riflettono un'offerta che supera le aspettative o una domanda che si contrae, influenzando direttamente i costi energetici globali.
L'oro, al contrario, splende con una luce particolare, raggiungendo i massimi che non si vedevano da aprile. Questo balzo è alimentato principalmente dalle forti aspettative di un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della FED, previsto per il 17 settembre.
Secondo l'indicatore CME FedWatch, la probabilità di questo evento è ora stimata all'87,6%. L'argento segue la stessa traiettoria, toccando livelli che non si registravano dal 2011, riflettendo una crescente tendenza degli investitori a orientarsi verso i metalli rifugio in un clima di incertezza economica. La ricerca di beni considerati sicuri in tempi turbolenti è una strategia consolidata.
Queste dinamiche, che vedono il dollaro indietreggiare e l'euro rafforzarsi grazie a indicatori economici positivi, con l'oro e l'argento in ascesa trainati dalle politiche monetarie attese, delineano un momento di intensa ridefinizione degli asset. Il calo dei prezzi energetici, ma, suggerisce ulteriori complessità in un mercato globale in continua evoluzione, dove ogni settore risponde a forze macroeconomiche distinte e interconnesse.
