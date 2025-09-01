Le borse europee in bilico, un mistero GPS, Milano +0.51%



Che si tratti di un incidente o di un atto ostile, l'evento ha riacceso i riflettori sulla sicurezza, e i titoli del comparto, già vivaci, hanno registrato un'impennata notevole.

A Milano, Piazza Affari ha chiuso la giornata in positivo, con un progresso dello 0,51%, attestandosi a 42.409 punti base. Tra i protagonisti spicca Leonardo, che ha guadagnato un robusto 4,54%. Un andamento simile si è visto a Francoforte, che ha messo a segno un +0,49%, trascinata da Rheinmetall, in crescita del 3,51%. Quest'ultima ha beneficiato anche della notizia, sempre riportata dal Financial Times, che l'Europa sta delineando piani dettagliati per possibili schieramenti militari post-conflitto in Ucraina.

Anche Londra ha mostrato un lieve rialzo, pari allo 0,09%. Qui, Bae Systems ha chiuso in positivo dell'1,85% dopo che la Norvegia ha scelto il Regno Unito per l'acquisto di nuove fregate, un accordo che vale circa 10 miliardi di sterline, equivalenti a circa 13,51 miliardi di dollari. Altre capitali europee hanno registrato movimenti più contenuti: Parigi, con un +0,05%, sembra essere in attesa di sviluppi politici, mentre il primo ministro Francois Bayrou lavora per evitare una crisi di governo in vista del voto di fiducia.



Amsterdam, con un -0,04%, e Madrid, con un -0,07%, hanno mostrato una sostanziale stabilità.

Ma il settore della difesa non è stato l'unico motore per Piazza Affari. Tra le blue chip

- che si sono distinte, troviamo Telecom Italia, che ha registrato un rimbalzo del 3,34% dopo un periodo di cinque sedute in perdita. A sostenere la ripresa del titolo ha contribuito la notizia che il fondo BlackRock ha superato la soglia del 5% nel capitale del gruppo il 26 agosto. Questo segnale di fiducia è visto dagli osservatori come un rafforzamento delle prospettive del titolo, in particolare per la maggiore stabilità nell'assetto azionario, che vede Poste Italiane al 24,8%.

Performance positive si sono registrate anche per Buzzi, che ha segnato un +1,43%, e per Ferrari, con un +1,16%. Il settore bancario ha brillato, in particolare con Popolare di Sondrio a +1,86% e Unicredit a +1%. MPS ha limitato i guadagni allo 0,34%, in una giornata in cui il consiglio di amministrazione potrebbe aver deliberato l'aggiunta di una componente in contanti all'offerta pubblica di scambio su Mediobanca, che ha chiuso senza variazioni significative.





Infine, tra i primi dieci titoli del listino principale, spicca Recordati, con un +1,04%, inserendosi in un settore sanitario complessivamente ben intonato a livello europeo. A spingere il comparto è stato anche il colosso norvegese Novo Nordisk, che a Copenhagen ha registrato un +1,76%, grazie all'annuncio che il suo farmaco Wegovy per l'obesità riduce il rischio di infarto, ictus o morte del 57% rispetto ai trattamenti concorrenti.

La giornata ha visto anche dei ribassi. Tra questi, Campari ha perso l'1,4%, seguita da Terna con un -1,19%, Diasorin a -0,93% e Cucinelli a -0,83%. Fuori dal paniere principale, tra i titoli calcistici, la Lazio ha brillato con un +2,4% dopo la vittoria per 4 a zero contro il Verona. Nello stesso segmento, il titolo della Juventus ha chiuso sotto la parità, con un -0,41%, nonostante la Vecchia Signora

- mantenga la testa della classifica dopo le prime due giornate di campionato.