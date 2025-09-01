Le Borse europee si preparano a un settembre cruciale: tra l'inflazione e le mosse della FED

Oltreoceano, la borsa di Wall Street è rimasta chiusa per la festività del Labor Day, concedendo una pausa di riflessione.
Gli investitori osservano attentamente gli sviluppi sia sul fronte commerciale sia su quello geopolitico, scenari che possono mutare rapidamente l'umore dei mercati globali. Anche la situazione interna europea merita un monitoraggio costante; la Francia, ad esempio, si appresta al voto di fiducia per il primo ministro François Bayrou l'8 settembre, un evento politico di non poco conto. A poche settimane da quello che potrebbe essere il primo taglio dei tassi d'interesse dell'anno da parte della Federal Reserve, fissato per la riunione del 17 settembre, le decisioni del presidente degli Stati Uniti introducono elementi di incertezza sul percorso della politica monetaria. In questo scenario così dinamico, il FTSE MIB di Milano mostra un andamento positivo.
A Piazza Affari, l'attenzione si è concentrata sul settore bancario e sul suo continuo processo di riorganizzazione. Il consiglio di amministrazione di Mps si riunisce oggi per decidere un possibile rilancio del prezzo dell'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Mediobanca, lanciata il 24 gennaio scorso.
L'offerta prevede un concambio di 2,533 azioni Banca Mps per ogni titolo Mediobanca. Anche UniCredit registra acquisti significativi, segno di fiducia da parte del mercato. Fuori dal comparto bancario, Leonardo continua a salire, mentre Telecom Italia spicca grazie all'interesse di BlackRock, che ha superato la soglia del 5% del capitale. Sul versante opposto, scivola in coda Stmicroelectronics, risentendo della debolezza del settore dei chip in Asia e della performance negativa registrata venerdì a Wall Street.
Sul mercato valutario, il dollaro prosegue il suo indebolimento, con il cambio euro/dollaro che supera la soglia di 1,17, in rialzo dello 0,25% a 1,171. Per quanto riguarda il fronte energetico, il prezzo del petrolio è in calo. Gli investitori prevedono un aumento dell'offerta a seguito dello scioglimento dei tagli alla produzione da parte dell'OPEC+. Inoltre, la fine della stagione estiva potrebbe comportare un generale indebolimento della domanda di benzina negli Stati Uniti, un fattore che incide direttamente sulle quotazioni.
Il mese di settembre si apre, quindi, sotto il segno di un'estrema vigilanza sui mercati finanziari. Le decisioni della Federal Reserve, insieme ai dati sull'inflazione e sull'occupazione, definiranno i contorni di un futuro prossimo che si preannuncia denso di possibili cambiamenti per l'economia globale e le dinamiche di borsa.
