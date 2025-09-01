L'elogio inaspettato di Lagarde all'Italia scuote la Francia: una lezione sul deficit che Parigi deve imparare



Le parole di Lagarde, nondimeno, non si sono fermate qui. La presidente ha poi espresso viva preoccupazione per la situazione del governo guidato da François Bayrou. Osserva con attenzione l'aumento del costo del finanziamento a lungo termine del debito francese nelle ultime settimane. I timori si concentrano sugli spread, la differenza tra i tassi di interesse dei titoli di stato. Il premio sul costo del debito francese è cresciuto, posizionandosi adesso appena sotto quello italiano. Questo è un mutamento significativo, considerando che solo pochi trimestri fa la situazione era ben diversa. La tensione in Francia, intanto, aumenta. Il Paese si prepara a un voto di fiducia per il governo e il premier Bayrou ha già lanciato un forte allarme sui conti pubblici. Ha preannunciato, infatti, un severo piano di rientro del deficit. Non solo: il capo del governo francese ha persino accusato l'Italia di praticare un presunto "dumping fiscale".



Questa affermazione ha provocato una reazione immediata da parte di Palazzo Chigi, incrinando ulteriormente le relazioni già fragili tra Roma e Parigi. Un nuovo episodio dopo i recenti scambi di battute tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron. Lagarde ha sottolineato l'importanza cruciale della disciplina fiscale. È fondamentale, ha affermato, dare un segnale chiaro che si mira a un debito pubblico sostenibile. Solo così si può costruire credibilità sui mercati, garantendo il finanziamento necessario alle attività dello Stato e degli enti locali. Tutto ciò è essenziale per mantenere la coesione e la stabilità del Paese, in un contesto economico globale che richiede grande prudenza e strategia. La situazione attuale evidenzia come la stabilità delle finanze pubbliche non sia soltanto un requisito tecnico, ma un pilastro fondamentale per la fiducia e lo sviluppo di ogni nazione.